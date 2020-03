【KTSF】

舊金山華埠繼上星期日在Stockton街隧道口發生搶劫案之後,上星期五又接連發生兩宗搶手袋的案件,警方表示相信是同一班人所為。

警方資料顯示,上星期五晚上7點幾,65歲華裔女事主在天后廟街步行時,一個非洲裔男人從後面推跌事主,搶走她的手袋,匪徒得手後跳上一輛接應的汽車逃走。

時隔不久,在Jackson街夾Grant街又發生搶劫案,同樣是一個賊人搶劫一個女途人的手袋,然後上了一輛接應的汽車逃跑。

中央警局副局長表示,案件涉及最少兩名匪徒,一人搶劫,另一人開車,兩宗搶劫案的涉案汽車都是一輛黑色Audi。

