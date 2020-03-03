聖荷西市長呼籲選民勿因疫情錯過投票（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週二就是加州初選，聖荷西市長Sam Liccardo週一呼籲選民，不要因為新冠病毒疫情而不出門投票，不過他也坦承疫情已經對矽谷的經濟造成影響。

Liccardo週一把已經填寫好的選票，親自前往聖荷西的一處投票中心投遞，雖然現在政府鼓勵民眾採用郵寄選票，不過還是有一定數量的民眾都是趕在選舉日當天前往投票中心投票，再加上現在投票是採用電腦觸摸方式，受到新冠肺炎疫情影響，是否擔心影響選民出門投票的意願？

Liccardo說：「每個人都擔心新冠病毒，但不應該因此而不去投票，很簡單就把選票投入郵箱，你也可以親自到投票中心投遞，非常容易，你不需要跟人握手，使用電腦觸摸螢幕，或是其他的工具或是公共接觸，就像平常一樣洗手，這不是恐慌的時刻，而是很基本的常識。」

市長表示，他也聽說最近Costco人非常多，大家都在搶貨囤貨，但是他呼籲民眾要警覺，但不要恐慌，聽從衛生官員的建議，但因為疫情的影響，很多大型的會議都取消，連帶的靠會議生存的餐館、旅遊業也都受到嚴重衝擊。

Liccardo說：「毫無疑問，這嚴重影響到我們的經濟，我們知道哪些最脆弱的一群，影響最大，我已經開始採取行動，如何準備已經保護許多居民，我知道如果沒有收入，就不能交房租，我很關心他們。」

Liccardo沒有具體說明會如何幫助因疫情而失業的人，但會密切關注。

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