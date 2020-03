聖荷西市長呼籲選民勿因疫情錯過投票（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週二就是加州初選,聖荷西市長Sam Liccardo週一呼籲選民,不要因為新冠病毒疫情而不出門投票,不過他也坦承疫情已經對矽谷的經濟造成影響。

Liccardo週一把已經填寫好的選票,親自前往聖荷西的一處投票中心投遞,雖然現在政府鼓勵民眾採用郵寄選票,不過還是有一定數量的民眾都是趕在選舉日當天前往投票中心投票,再加上現在投票是採用電腦觸摸方式,受到新冠肺炎疫情影響,是否擔心影響選民出門投票的意願?

Liccardo說:「每個人都擔心新冠病毒,但不應該因此而不去投票,很簡單就把選票投入郵箱,你也可以親自到投票中心投遞,非常容易,你不需要跟人握手,使用電腦觸摸螢幕,或是其他的工具或是公共接觸,就像平常一樣洗手,這不是恐慌的時刻,而是很基本的常識。」

市長表示,他也聽說最近Costco人非常多,大家都在搶貨囤貨,但是他呼籲民眾要警覺,但不要恐慌,聽從衛生官員的建議,但因為疫情的影響,很多大型的會議都取消,連帶的靠會議生存的餐館、旅遊業也都受到嚴重衝擊。

Liccardo說:「毫無疑問,這嚴重影響到我們的經濟,我們知道哪些最脆弱的一群,影響最大,我已經開始採取行動,如何準備已經保護許多居民,我知道如果沒有收入,就不能交房租,我很關心他們。」

Liccardo沒有具體說明會如何幫助因疫情而失業的人,但會密切關注。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。