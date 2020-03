華裔拾荒漢遇襲案 舊金山地檢官撤銷一嫌犯控罪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔拾荒男子上星期在舊金山灣景區遭人搶劫及襲擊一案,警方目前共逮捕兩名嫌犯,不過其中一名嫌犯的控罪週一突然被檢方撤銷,要改以「復修方式司法模式」來取代刑事檢控,這倒底是怎麼回事?

舊金山紀事報週一報導指出,舊金山地檢官博徹思,週一將華裔拾荒男子遭襲案中的20歲嫌犯Dwayne Grayson的刑事控罪取消,他上週因為搶劫、虐待老人、仇恨犯罪以及違反緩刑規定等罪名被捕,隨後遭檢方以虐待老人罪和毆打罪兩項罪名起訴。

不過博徹思週一突然將這兩項控罪撤銷,表示檢方在與受害人談話後,受害人對於地檢官博徹思上任後,推動以被告人與事主調停和解為主的「復修方式司法模式」(restorative justice model)來解決此案表示興趣,因此決定對Grayson採用此一模式,取代刑事檢控。

關於本案的錄影片段在社交媒體上流傳引發眾怒,而Grayson正是拍下影片的人士,博徹思向舊金山紀事報表示,對於拍下影片的這個年輕人要如何處置,會尊重受害人的意見,試圖尋求「復修方式司法模式」的結果,這個模式是透過與受害人就處罰方式調停和解,來讓被告能重新恢復正常生活,如果調解不成,檢方還是可以重新提起刑事起訴。

至於第二名嫌犯,56歲的Jonathan Amerson,經過警方連日來的搜捕,他在週日早上向警方自首,面對兩項搶劫罪及兩項虐老罪的控罪。

警方指,Amerson被控兩種控罪,是因為兩個月前,他也涉嫌搶過這名華裔拾荒男子,案件仍在調查中,警方希望公眾繼續協助。

案中的華裔長者週一也透過社區青年中心CYC回應表示,他是一個長者,願意給年輕人一個未來,希望該名年輕人記取教訓,因此他願意接受Grayson的道歉,讓這名年輕人不用去坐牢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。