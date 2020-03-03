華裔拾荒漢遇襲案 舊金山地檢官撤銷一嫌犯控罪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔拾荒男子上星期在舊金山灣景區遭人搶劫及襲擊一案，警方目前共逮捕兩名嫌犯，不過其中一名嫌犯的控罪週一突然被檢方撤銷，要改以「復修方式司法模式」來取代刑事檢控，這倒底是怎麼回事？

舊金山紀事報週一報導指出，舊金山地檢官博徹思，週一將華裔拾荒男子遭襲案中的20歲嫌犯Dwayne Grayson的刑事控罪取消，他上週因為搶劫、虐待老人、仇恨犯罪以及違反緩刑規定等罪名被捕，隨後遭檢方以虐待老人罪和毆打罪兩項罪名起訴。

不過博徹思週一突然將這兩項控罪撤銷，表示檢方在與受害人談話後，受害人對於地檢官博徹思上任後，推動以被告人與事主調停和解為主的「復修方式司法模式」（restorative justice model）來解決此案表示興趣，因此決定對Grayson採用此一模式，取代刑事檢控。

關於本案的錄影片段在社交媒體上流傳引發眾怒，而Grayson正是拍下影片的人士，博徹思向舊金山紀事報表示，對於拍下影片的這個年輕人要如何處置，會尊重受害人的意見，試圖尋求「復修方式司法模式」的結果，這個模式是透過與受害人就處罰方式調停和解，來讓被告能重新恢復正常生活，如果調解不成，檢方還是可以重新提起刑事起訴。

至於第二名嫌犯，56歲的Jonathan Amerson，經過警方連日來的搜捕，他在週日早上向警方自首，面對兩項搶劫罪及兩項虐老罪的控罪。

警方指，Amerson被控兩種控罪，是因為兩個月前，他也涉嫌搶過這名華裔拾荒男子，案件仍在調查中，警方希望公眾繼續協助。

案中的華裔長者週一也透過社區青年中心CYC回應表示，他是一個長者，願意給年輕人一個未來，希望該名年輕人記取教訓，因此他願意接受Grayson的道歉，讓這名年輕人不用去坐牢。

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