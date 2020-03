龍捲風蹂躪田州Nashville市 至少25死

【KTSF 江良慧報導】

龍捲風在週二凌晨時分吹襲田納西州Nashville,摧殘超過140棟建築物,有至少25人死亡。

天亮後,可以看到受災地區損毀有多嚴重。

Putnam County市長Randy Porter說:「這些小區很多房屋被夷平,到以為從無房屋在此。」

龍捲風昨夜吹襲Nashville市,居民幾乎來不及躲避,有居民說聽來像槍聲一樣,他們聽見爆窗聲,也有人沿著走廊奔跑時,看到天花逐漸塌下,到處都是瓦礫。

隨著時間過去,當局證實有更多人遇難,搜救人員目前忙於搜尋可能仍然被困的居民。

Nashville消防局局長William Swann說:「我們正嘗試詳細列明,以便指派更多人到現場,確保我們照顧到那些可能受傷的人。」

當地學校這個星期都停課,部分因為校舍損毀,部分則因為要用作收容中心。

部分縣市的投票站,就因為道路封閉和停電,押後一小時才開始投票。

田納西州共和黨州長Bill Lee說:「我們希望大家小心,也希望他們去投票。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。