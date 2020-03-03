龍捲風蹂躪田州Nashville市 至少25死

【KTSF 江良慧報導】

龍捲風在週二凌晨時分吹襲田納西州Nashville，摧殘超過140棟建築物，有至少25人死亡。

天亮後，可以看到受災地區損毀有多嚴重。

Putnam County市長Randy Porter說：「這些小區很多房屋被夷平，到以為從無房屋在此。」

龍捲風昨夜吹襲Nashville市，居民幾乎來不及躲避，有居民說聽來像槍聲一樣，他們聽見爆窗聲，也有人沿著走廊奔跑時，看到天花逐漸塌下，到處都是瓦礫。

隨著時間過去，當局證實有更多人遇難，搜救人員目前忙於搜尋可能仍然被困的居民。

Nashville消防局局長William Swann說：「我們正嘗試詳細列明，以便指派更多人到現場，確保我們照顧到那些可能受傷的人。」

當地學校這個星期都停課，部分因為校舍損毀，部分則因為要用作收容中心。

部分縣市的投票站，就因為道路封閉和停電，押後一小時才開始投票。

田納西州共和黨州長Bill Lee說：「我們希望大家小心，也希望他們去投票。」

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