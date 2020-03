【KTSF 劉瑩報導】

舊金山SOMA區一房可負擔公寓放售,售價30萬左右。

公寓位於Mint Plaza 6號,臨近5街和Market街,對面是Westfield購物中心,現在有一睡房一浴室單位接受申請。

單位位於3樓,面積有691平方尺,售價為306,862元,HOA物業管理費每月為761元,單位不附帶停車位。

申請人年收入限制方面,1人家庭不得超過86,200元,2人家庭不得超過98,500元,3人家庭不得超過110,850元。

申請截止日期為3月16日下午的5點,詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Hc2H4UAJ

