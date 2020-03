香港警方接獲過千宗網購口罩騙案 拘20男5女（視頻）

【有線新聞】

口罩供應緊張,香港警方指,今年頭兩個月接獲過千宗有關網購口罩的騙案,涉及金額約3,100萬港元,拘捕20男5女。

疫情未知何時結束,口罩供應持續緊張,人人繼續撲口罩。

曾小姐早前在一個網上採購平台打算網購口罩,派給基層市民,問價後收到十多個電郵回覆,最後與一個聲稱來自丹麥的供應商協議以2,000歐元,即折合1.7萬港元購買5萬個口罩,對方原先聲稱預繳一半訂金便會出貨。

曾小姐說:「到第二天,他們說我們今天會出貨,又向我出示DHL的訂單及那批貨的相片,發送給我看,聲稱這批就是你的貨,所有過程來得很真實。」

怎料過了4日都沒有回音,對方反口說要繳付餘額才寄出口罩。

曾小姐照樣做,等了5天仍然無消息,再聯絡賣家。對方稱仍未收到錢,叫她再付1,000歐元,聲稱最後收多了會退還給她,結果事主一共花費3,000歐元,一個口罩都收不到。

曾小姐表示,後來找到該公司的名字,的確有該公司存在,但某些聯絡資料是更改了,換句話說,他們是盜用了一間正常公司的名字及地址來進行其他不法勾當。

警方指,今年首兩個月,共接獲1,008宗有關網上平台購買口罩的騙案,涉及金額約3,100萬港元,拘捕20男5女,大部分都訛稱有口罩出售,騙取受害人預先付款。

警方提醒巿民在網上購物時應先核實對方身分,看看對方的信譽評級,盡量在有身分認證的網上交易系統交易,以及最好選擇當面交收。

