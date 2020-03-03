香港警方接獲過千宗網購口罩騙案 拘20男5女（視頻）

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口罩供應緊張，香港警方指，今年頭兩個月接獲過千宗有關網購口罩的騙案，涉及金額約3,100萬港元，拘捕20男5女。

疫情未知何時結束，口罩供應持續緊張，人人繼續撲口罩。

曾小姐早前在一個網上採購平台打算網購口罩，派給基層市民，問價後收到十多個電郵回覆，最後與一個聲稱來自丹麥的供應商協議以2,000歐元，即折合1.7萬港元購買5萬個口罩，對方原先聲稱預繳一半訂金便會出貨。

曾小姐說：「到第二天，他們說我們今天會出貨，又向我出示DHL的訂單及那批貨的相片，發送給我看，聲稱這批就是你的貨，所有過程來得很真實。」

怎料過了4日都沒有回音，對方反口說要繳付餘額才寄出口罩。

曾小姐照樣做，等了5天仍然無消息，再聯絡賣家。對方稱仍未收到錢，叫她再付1,000歐元，聲稱最後收多了會退還給她，結果事主一共花費3,000歐元，一個口罩都收不到。

曾小姐表示，後來找到該公司的名字，的確有該公司存在，但某些聯絡資料是更改了，換句話說，他們是盜用了一間正常公司的名字及地址來進行其他不法勾當。

警方指，今年首兩個月，共接獲1,008宗有關網上平台購買口罩的騙案，涉及金額約3,100萬港元，拘捕20男5女，大部分都訛稱有口罩出售，騙取受害人預先付款。

警方提醒巿民在網上購物時應先核實對方身分，看看對方的信譽評級，盡量在有身分認證的網上交易系統交易，以及最好選擇當面交收。

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