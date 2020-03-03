民眾為應對新型肺炎疫情應準備甚麼

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相信這個周末大家都看到很多報導指，很多民眾正在囤積水和糧食，以防疫請爆發所需，聯邦疾控中心（CDC）就列出了一些預防指引，希望民眾不必太恐慌。

為防疫情，民眾家中最好存有多天食糧？又有甚麼是必須的呢？

CDC表示，準備兩星期的食水和食物就足夠，平日要每天吃藥的民眾，最好有一個月的藥物份量，還有就是要有足夠份量的止痛藥、胃藥、傷風感冒藥和維他命。

當然小不了肥皂和消毒洗手液，至於口罩，CDC就表示，大家不要再去囤積了，要留回有需要的醫護人員。

CDC也提醒大家一定要勤洗手，每次要用肥皂清洗20秒以上；還有就是要查看你公司的請病假規條；有病就要留在家中；查看公司在家工作規例，查看你家小孩學校或日托中心有沒有為疫情一旦爆發所作的指引；寫下所有必須藥物名字，以備不時之需；要不時留意最新的疫情訊息。

還有就是避免緊密接觸有病人士，盡量避免用手接觸眼、鼻和嘴，咳嗽時以紙巾掩面，之後立即丟棄該紙巾，並且最好每天清潔家中日常用品。

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