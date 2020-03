民眾為應對新型肺炎疫情應準備甚麼

【KTSF】

相信這個周末大家都看到很多報導指,很多民眾正在囤積水和糧食,以防疫請爆發所需,聯邦疾控中心(CDC)就列出了一些預防指引,希望民眾不必太恐慌。

為防疫情,民眾家中最好存有多天食糧?又有甚麼是必須的呢?

CDC表示,準備兩星期的食水和食物就足夠,平日要每天吃藥的民眾,最好有一個月的藥物份量,還有就是要有足夠份量的止痛藥、胃藥、傷風感冒藥和維他命。

當然小不了肥皂和消毒洗手液,至於口罩,CDC就表示,大家不要再去囤積了,要留回有需要的醫護人員。

CDC也提醒大家一定要勤洗手,每次要用肥皂清洗20秒以上;還有就是要查看你公司的請病假規條;有病就要留在家中;查看公司在家工作規例,查看你家小孩學校或日托中心有沒有為疫情一旦爆發所作的指引;寫下所有必須藥物名字,以備不時之需;要不時留意最新的疫情訊息。

還有就是避免緊密接觸有病人士,盡量避免用手接觸眼、鼻和嘴,咳嗽時以紙巾掩面,之後立即丟棄該紙巾,並且最好每天清潔家中日常用品。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。