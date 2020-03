【KTSF】

加州公共衛生部的最新資料顯示,直至週一早上10點為止,全加州共有43宗病例。

其中24宗是美國撤僑人員,19宗是本土個案,當中10宗與旅遊有關,5宗是人傳人,另外4宗是染病來源不明的社區傳染個案。

此外,州衛生部表示,超過9,100名從舊金山或洛杉磯國際機場回國的人士自我檢疫.

