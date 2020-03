柏克萊市出現首宗確診個案 病患從疫症國家返美

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣週二新增兩宗確診個案,患者都是該縣居民,感染來源不明,至今合共有11人染病,東灣柏克萊市也出現首宗個案,累計全灣區有29宗確診個案。

Santa Clara縣衛生部門週二公佈最新的防疫指引,指出年過80歲的長者是最受新型肺炎威脅的高危一族,50歲以上的人士,年紀越大,染病的風險都越高,尤其是本身有慢性疾病在身,例如心臟病或糖尿病等的人士,呼籲長者避免出席人多的大型活動,在眾多長者的場所,加緊消毒清潔多人觸碰的物件,以及檢疫探訪長者的人。

東灣柏克萊市都出現首宗確診個案,市府發聲明指,該名患者在上星期一從疫症爆發的國家返美,目前正在居家隔離,市府正調查他跟誰接觸過。

另外,繼Facebook公司取消了原定上個月在舊金山舉行峰會之後,Google公司週二都宣佈因為新型肺炎疫情,將會取消在5月中於南灣Mountain View舉行的峰會,不過可能會以網上方式舉行發佈會。

