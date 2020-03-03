柏克萊市出現首宗確診個案 病患從疫症國家返美

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣週二新增兩宗確診個案，患者都是該縣居民，感染來源不明，至今合共有11人染病，東灣柏克萊市也出現首宗個案，累計全灣區有29宗確診個案。

Santa Clara縣衛生部門週二公佈最新的防疫指引，指出年過80歲的長者是最受新型肺炎威脅的高危一族，50歲以上的人士，年紀越大，染病的風險都越高，尤其是本身有慢性疾病在身，例如心臟病或糖尿病等的人士，呼籲長者避免出席人多的大型活動，在眾多長者的場所，加緊消毒清潔多人觸碰的物件，以及檢疫探訪長者的人。

東灣柏克萊市都出現首宗確診個案，市府發聲明指，該名患者在上星期一從疫症爆發的國家返美，目前正在居家隔離，市府正調查他跟誰接觸過。

另外，繼Facebook公司取消了原定上個月在舊金山舉行峰會之後，Google公司週二都宣佈因為新型肺炎疫情，將會取消在5月中於南灣Mountain View舉行的峰會，不過可能會以網上方式舉行發佈會。

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