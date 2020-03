Santa Clara、San Mateo、Sonoma縣都有新增病例（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區Santa Clara縣、San Mateo縣和Sonoma縣週一都有新增病例。

Santa Clara縣公共衛生部週一表示,新增兩宗個案患者都是男性,其中一人曾接觸其他縣的一名確診病人,另一名新增個案的病人,曾與Santa Clara縣內一名從前確診的病人有家居接觸,縣內至今總共有9宗確診個案,兩名最新確診的病人目前居家隔離。

中半島San Mateo縣公共衛生部週一指出,有一宗presumptive準確診個案,意思是很有機會確診,只是有待聯邦疾控中心(CDC)最終確定,患者是縣內居民,是一名成年人,目前在醫院隔離,病人沒有旅遊或接觸確診病人,染病來源未明。

另外,San Mateo縣上月底接收了一名由CDC轉移到縣內的確診撤僑人員。

北灣Sonoma縣週一也新增一宗準確診病例,有待CDC驗證,縣公共衛生局表示,患者曾在舊金山乘坐郵輪去墨西哥,回到縣裡已經十天,這名病人目前情況穩定,正在當地一間醫院接受隔離治療。

Sonoma縣宣布進入緊急狀態,意味縣政府會啟動應急程序,應對可能發生社區傳播,Sonoma縣至今有兩宗確診個案。

另外,兩名Solano縣VacaValley醫院的醫護人員也對新型冠狀病毒呈陽性反應,兩人目前分別接受家居隔離,VacaValley醫院曾治療一名後來才確診的女病人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。