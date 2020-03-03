Santa Clara、San Mateo、Sonoma縣都有新增病例（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區Santa Clara縣、San Mateo縣和Sonoma縣週一都有新增病例。

Santa Clara縣公共衛生部週一表示，新增兩宗個案患者都是男性，其中一人曾接觸其他縣的一名確診病人，另一名新增個案的病人，曾與Santa Clara縣內一名從前確診的病人有家居接觸，縣內至今總共有9宗確診個案，兩名最新確診的病人目前居家隔離。

中半島San Mateo縣公共衛生部週一指出，有一宗presumptive準確診個案，意思是很有機會確診，只是有待聯邦疾控中心（CDC）最終確定，患者是縣內居民，是一名成年人，目前在醫院隔離，病人沒有旅遊或接觸確診病人，染病來源未明。

另外，San Mateo縣上月底接收了一名由CDC轉移到縣內的確診撤僑人員。

北灣Sonoma縣週一也新增一宗準確診病例，有待CDC驗證，縣公共衛生局表示，患者曾在舊金山乘坐郵輪去墨西哥，回到縣裡已經十天，這名病人目前情況穩定，正在當地一間醫院接受隔離治療。

Sonoma縣宣布進入緊急狀態，意味縣政府會啟動應急程序，應對可能發生社區傳播，Sonoma縣至今有兩宗確診個案。

另外，兩名Solano縣VacaValley醫院的醫護人員也對新型冠狀病毒呈陽性反應，兩人目前分別接受家居隔離，VacaValley醫院曾治療一名後來才確診的女病人。

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