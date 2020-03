【KTSF】

美國新型肺炎死亡個案週一增至6宗,死亡病患全部位於華盛頓州,新型肺炎的疫情近日持續在中國以外的國家擴散,中國的確診數字則降至6週以來最低。

華盛頓州出現的死亡個案中,5位病患身處King縣,一人身處Snohomish縣,King縣的確診個案共有14宗,Snohomish縣共有4宗。

有研究員指,新型冠狀病毒過去數週可能已在華盛頓州傳播,但並未被衛生當局察覺。

全球更多國家及城市出現首宗確診個案,包括紐約、莫斯科和德國柏林市,全球死亡人數已超過3,000人,感染約89,000人。

