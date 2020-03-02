美國再有人死於新型肺炎 紐約州首人確診

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全美再多一人死於新型肺炎，至今兩名死者都來自華盛頓州，專家分析州內兩宗相隔一個多月的確診個案後，相信病毒一直在州內傳播，最多或有近1,500人染病。

西雅圖地區第二個死於新型肺炎的病人，是一名有長期病患的70多歲男人，另外當地一間療養院，院內也有多名院友和職員染病。

華盛頓州首宗個案亦是美國首宗，在1月21日確診，之後一直無新個案。

直至上星期，聯邦疾控中心（CDC）擴大檢測準則，不再限於到過中國的人或緊密接觸者後，陸續有確診個案。

專家分析，華盛頓州第一宗確診和州內近日另一宗個案，發現兩名患者雖然無任何關連，確診時間相隔個多月，但病毒基因序列出奇地相似，有理由相信第二宗個案的病毒是源於第一宗。

由於估計第一宗個案早已沒有傳染性，推斷病毒一直在區內傳播近6週，保守估計有約300人染病，最多可能多達1,500人，只是可能無檢測到。

全美新增的確診個案，週末急增超過20宗，紐約州及羅德島均出現首宗確診個案，目前全美累計確診個案接近90宗。

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