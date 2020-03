【KTSF】

隨著新型冠狀病毒在意大利蔓延,達美航空(Delta)和美國航空(American)將暫停往來米蘭的航班,不過去羅馬的航班就沒有受到影響。

根據意大利當局官員表示,該國目前有近1,700宗確診個案,當中有34人死亡,是除了亞洲之外,最多病例的國家。

聯合國表示,意大利、伊朗及南韓的病例增加,已經到達「令人深感憂慮」的地步。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。