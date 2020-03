【有線新聞】

南韓再多599人確診新型肺炎,逾4,000人染病,死亡人數增至26人。

南韓全國至今有4,335人染病,政府計劃額外增撥6.2萬億韓元、應對疫情。

當地近半個案與新天地教會有關,教會公布,被當局尋求起訴殺人罪的教主李萬熙,對新型肺炎的檢測結果呈陰性,沒受感染,但教會沒透露,一直接受家居隔離的李萬熙何時及何處接受檢測。

