加州眾議員朱感生到聖荷西呼籲市民支持本地餐館（視頻）

KTSF 歐志洲報導

代表南灣的加州眾議員朱感生週五在聖荷西呼籲市民在注意衛生的同時,支持本地餐館。

朱感生表示,Santa Clara縣的新型肺炎確診病例中,有一人已經出院。

而身為加州眾議員朱感生表示,幾乎每天都有來自加州州長緊急服務辦公室針對疫情的新訊息,他會將所知道的消息,通過自己的網站和電郵發布。

朱感生強調,由於加州和世界其他地方連通性強,所以傳染病在外地一旦爆發,很快就會在加州出現。

朱感生說:「我們站在對抗許多傳染病的前線,避免緊密接觸病人,是我們在流感季節中應做的,有病便不要上學上班,如有呼吸道病症狀,以及有發燒和咳嗽等症狀。」

民眾對新型肺炎疫情的恐懼也影響許多地方中餐館的生意,聖荷西市議員Lan Diep透露,Pacific Rim商場這裡同樣受到衝擊。

Diep說:「不要因為害怕一些事情,而引來不好的狀況,因為要是避開Pacific Rim商場的餐館,不但讓餐館沒收入,還損害的打工家庭。」

名廚甄文達也提醒大家,不要陷入歧視中。

甄文達說:「病毒本身沒有眼睛,沒有頭腦,無處不去,不單是中餐館,亞洲餐館,哪裡也都可以發生,只要大家提高警惕,便能渡過難關。」

