美國新確診個案續增 芝加哥有兩患者康復

美國繼週六出現首宗本土死亡個案後,美國東北部羅德島(Rhode Island)週日宣布出現當地首宗確診個案,芝加哥亦出現新確診個案。

美國衛生部部長表示,芝加哥的確診個案並沒有外遊紀錄,與全國其餘23宗確診個案一樣,需要詳細檢測。

衛生部指,暫時不知道這些人如何感染新型肺炎。

芝加哥所在的伊利諾伊州已經有兩宗確診個案,他們是夫婦,曾經到訪武漢照顧親戚,他們二人已經康復。

至於東北部的羅德島,當地衛生部門指,他們的初步確診個案是40多歲的居民,近來去過意大利,疑似患者的家人已經自我隔離中,有關當局亦正聯絡曾經與患者接觸過的人。

此外,針對華盛頓州週日出現本地首宗死亡個案,特朗普總統週日發推文宣布,將對從高危國家來美的旅客施行新的篩檢程序。

特朗普表示,從高危地區來美的旅客,除了在登機前要做檢測外,當他們到達美國後,亦必須進行檢測。

暫時未知道哪一國家的旅客需要接受這些額外的審查,但近日被列為高危的國家包括意大利、南韓、伊朗及中國。

