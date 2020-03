【KTSF】

中半島San Mateo縣警方宣布拘捕一名44歲的聖荷西男子,懷疑他涉嫌策劃與未成年人士約會,以進行不當行為,警方懷疑可能有其他受害人。

被捕男子是44歲的聖荷西居民Christopher Parado,半月灣警方上星期五下午最先接報指,有一個約會即將舉行,懷疑Parado即將與數星期前在社交網站上認識的17歲青少年見面。

警方指,Parado計劃與青少年見面後,會給予對方20萬現金,作為性交易的回報。

警方到達約好會面的酒店,與Parado接觸,並作調查後就將他拘捕。

警方相信案件中可能有其他受害人,呼籲其他與Parado接觸過的人士與警方聯絡,電話:(800)547-2700。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。