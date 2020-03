【KTSF】

包括NBA球星Kobe Bryant父女在內一共9人空難喪生案,報導指有前線見習縣警懷疑將在現場拍攝到的敏感照片分享給其他人看,目的是吸引一名女生注目。

根據本地新聞台KPIX報導引述TMZ新聞指出,洛杉磯縣警局一名在空難現場的見習縣警,拍攝到Bryant一行9人遇難的敏感照片,包括拍到屍體殘骸,幾天後在一間酒吧分享展示給一名女生,嘗試吸引她的注目,期間被在旁一名調酒師聽到,該名調酒師於是在網上向縣警局作出投訴。

有退休的洛杉磯警員指出,如果指控屬實,該名見習生不止違例要撤職,事件甚至可能影響公眾信任,又指出案發現場拍到的照片只能用於證供,違例者要負上刑事責任。

縣警局在Facebook發聲明指,對縣警的行為感到不安,會作出調查保障受害者家屬私隱。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。