鑽石公主號撤僑返美人士結束檢疫 檢測呈陰性者可離開

上月從日本郵輪鑽石公主號包機撤僑的公民,在北灣Fairfield的Travis空軍基地進行14日的檢疫之後,週一早上可以離開基地返家。

鑽石公主號郵輪撤僑包機,其中一架在2月17日飛抵北灣Travis空軍基地,另外一架則飛往德州的軍事基地,經過14日的檢疫,在空軍基地隔離、對新型冠狀病毒檢測呈陰性的公民,週一早上7點起正式離開空軍基地返家,當局將安排兩部巴士,分別在早上7點和中午12點,接載需要坐飛機返家的民眾,來接檢疫人員的家人,則可以在空軍基地的遊客中心接家人返家。

聯邦政府在2月16日派出兩架包機,接載船上約328名公民回國,降落在Travis空軍基地的包機有177名乘客,其中7人是確診者,機上所有確診者及高危確診者當時被轉送位於內布拉斯加州的Omaha市接受治療。

