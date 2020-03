【有線新聞】

伊朗再多523人確診,累計1,501人染病,死亡人數增至66人,最高領袖哈梅內伊的顧問亦染病不治。

當局未有關閉宗教聖地,阻止病毒傳播,備受批評,重災區聖城庫姆有民眾不理會警告到聖地朝拜,觸摸和舔聖殿的門,片中人表示無懼新型肺炎,還要求「停止用疫情嚇其他人」。

當地民眾認為聖殿代表「康復之所」,而接觸和親吻聖地是穆斯林朝聖的常見行為。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。