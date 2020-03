滯留湖北港人將乘包機返港 機上要戴口罩穿保護衣

【有線新聞】

消息指,滯留湖北港人將乘包機返港,香港特區政府指,所有乘客至少要量4次體溫,沒有發燒才可登機,在機上亦必須穿保護衣,返港後將入住火炭駿洋邨實行強制隔離。

香港政制及內地事務局局長聶德權表示,已訂立嚴謹檢測和檢疫安排,減低交叉感染風險。

聶德權指回港前,衞生署人員會評估各人健康狀況,有發燒或其他病徵人士,不能登記坐包機,可坐包機回來的人,到機場後會獲發口罩、酒精搓手液和保護衣等裝備。

由登車出發,到進入機場大堂過關,再進入候機大堂,每一個過程乘客都要量體溫,即至少要量4次體溫,沒有發燒才可登機。

機上乘客必須戴上口罩及穿上保護衣,航班將有特別座位安排,盡量隔開乘客,乘客不能擅自調位。

回港後,衞生署人員會再為乘客檢查體溫,再安排他們由機場直接前往火炭駿洋邨第二座強制隔離,之後再為他們安排病毒測試。

香港政務司司長張建宗與食衞局常任秘書長容偉雄等,已到駿洋邨視察情況,亦有了解檢疫人士的膳食安排,政府表示一切已準備就緒,接受檢疫人士可隨時入住。

