滯留湖北港人將乘包機返港 機上要戴口罩穿保護衣

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消息指，滯留湖北港人將乘包機返港，香港特區政府指，所有乘客至少要量4次體溫，沒有發燒才可登機，在機上亦必須穿保護衣，返港後將入住火炭駿洋邨實行強制隔離。

香港政制及內地事務局局長聶德權表示，已訂立嚴謹檢測和檢疫安排，減低交叉感染風險。

聶德權指回港前，衞生署人員會評估各人健康狀況，有發燒或其他病徵人士，不能登記坐包機，可坐包機回來的人，到機場後會獲發口罩、酒精搓手液和保護衣等裝備。

由登車出發，到進入機場大堂過關，再進入候機大堂，每一個過程乘客都要量體溫，即至少要量4次體溫，沒有發燒才可登機。

機上乘客必須戴上口罩及穿上保護衣，航班將有特別座位安排，盡量隔開乘客，乘客不能擅自調位。

回港後，衞生署人員會再為乘客檢查體溫，再安排他們由機場直接前往火炭駿洋邨第二座強制隔離，之後再為他們安排病毒測試。

香港政務司司長張建宗與食衞局常任秘書長容偉雄等，已到駿洋邨視察情況，亦有了解檢疫人士的膳食安排，政府表示一切已準備就緒，接受檢疫人士可隨時入住。

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