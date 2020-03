法國羅浮宮員工擔心疫情停工 政府禁5千人以上室內集會

【有線新聞】

法國多處公眾場所和設施因應新型肺炎疫情暫時關閉,巴黎著名地標羅浮宮的員工憂慮疫情拒絕工作,羅浮宮週日和週一連續兩天閉館。

滂沱大雨下,不少人來到羅浮宮,但失望而回。法國政府週六宣布,禁止5,000人以上的室內集會後,羅浮宮約300名員工認為繼續在館內工作有風險,與館方開會。

員工認為羅浮宮是密閉空間,每天平均接待逾40,000名來自世界各地的旅客,高峰期更有80,000人參觀,員工面對的風險非常大。

有員工表示,曾經要求管理層派發口罩,但至今只是獲發消毒酒精,認為應該要求旅客接受健康檢測,如果發現確診病例,應該關閉羅浮宮。他們並要求加設板間,以阻隔員工和訪客。

由於館方未能釋除疑慮,工會經投票後,最終幾乎一致通過停工,館方會為旅客安排退款。

因應最新疫情,巴黎多項大型活動取消,正在舉行的國際農業博覽會提早結束,原定週日舉行的半馬拉松賽事也取消。

宗教儀式也受影響,巴黎總教區要求教會派發聖餐時,改將聖餅放在信徒手中、而非口中,領洗池內的聖水要清空,彌撒期間禁止信徒握手。

當地衛生部門呼籲民眾,改變打招呼動作,避免傳統親吻臉頰的方式。

