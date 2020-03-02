法國羅浮宮員工擔心疫情停工 政府禁5千人以上室內集會

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法國多處公眾場所和設施因應新型肺炎疫情暫時關閉，巴黎著名地標羅浮宮的員工憂慮疫情拒絕工作，羅浮宮週日和週一連續兩天閉館。

滂沱大雨下，不少人來到羅浮宮，但失望而回。法國政府週六宣布，禁止5,000人以上的室內集會後，羅浮宮約300名員工認為繼續在館內工作有風險，與館方開會。

員工認為羅浮宮是密閉空間，每天平均接待逾40,000名來自世界各地的旅客，高峰期更有80,000人參觀，員工面對的風險非常大。

有員工表示，曾經要求管理層派發口罩，但至今只是獲發消毒酒精，認為應該要求旅客接受健康檢測，如果發現確診病例，應該關閉羅浮宮。他們並要求加設板間，以阻隔員工和訪客。

由於館方未能釋除疑慮，工會經投票後，最終幾乎一致通過停工，館方會為旅客安排退款。

因應最新疫情，巴黎多項大型活動取消，正在舉行的國際農業博覽會提早結束，原定週日舉行的半馬拉松賽事也取消。

宗教儀式也受影響，巴黎總教區要求教會派發聖餐時，改將聖餅放在信徒手中、而非口中，領洗池內的聖水要清空，彌撒期間禁止信徒握手。

當地衛生部門呼籲民眾，改變打招呼動作，避免傳統親吻臉頰的方式。

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