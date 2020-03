【KTSF】

特朗普政府其中一項重要的移民政策,週五在法庭遭遇重大挫敗,舊金山的聯邦巡迴上訴庭裁定,政府不可以強行要求申請庇護的無證移民,回到墨西哥等候排期聆訊。

這個所謂的留在墨西哥計劃,從去年1月開始實行,計劃要求那些大部分來自中美洲的人士,向美國申請庇護期間,必須留在墨西哥等候,至今有接近6萬人被遣返到墨西哥等候聆訊,期間,美墨邊境偷渡人數也大幅下降。

另外,法庭也裁定,特朗普政府另一項移民政策,就是拒絕從墨西哥偷渡來美的人的庇護申請也不能實施,預計聯邦政府會上訴至聯邦最高法院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。