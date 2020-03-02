灣區新增5人確診 包括北灣兩醫護

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灣區週日新增5宗新型肺炎確診病例，包括兩名在北灣VacaValley醫院工作的醫護人員，另外3宗則在南灣Santa Clara縣。

其中3人正在南灣Santa Clara縣的醫院診治，包括最近才去過埃及的一對夫婦，還有一名有慢性病的女性，感染源不明，Santa Clara縣現在共有7宗確診個案。

Santa Clara縣衛生官員指，第4名確診患者與第3名患者同住，而第3宗個案則沒有旅遊紀錄，懷疑是經社區傳染，當局指不排除將來會出現更多確診病例。

而北灣兩名確診的醫護人員，目前分別在Solano縣和Alameda縣的家中隔離。

受到疫情持續的影響，在剛剛過去的週末，灣區民眾都在爭相購買物資。

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