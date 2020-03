灣區新增5人確診 包括北灣兩醫護

【KTSF】

灣區週日新增5宗新型肺炎確診病例,包括兩名在北灣VacaValley醫院工作的醫護人員,另外3宗則在南灣Santa Clara縣。

其中3人正在南灣Santa Clara縣的醫院診治,包括最近才去過埃及的一對夫婦,還有一名有慢性病的女性,感染源不明,Santa Clara縣現在共有7宗確診個案。

Santa Clara縣衛生官員指,第4名確診患者與第3名患者同住,而第3宗個案則沒有旅遊紀錄,懷疑是經社區傳染,當局指不排除將來會出現更多確診病例。

而北灣兩名確診的醫護人員,目前分別在Solano縣和Alameda縣的家中隔離。

受到疫情持續的影響,在剛剛過去的週末,灣區民眾都在爭相購買物資。

