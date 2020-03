拜登勝出南卡羅來納州初選 大勝勁敵桑德斯

【有線新聞】

美國民主黨南卡羅來納州初選,前副總統拜登取得首場勝仗,大勝勁敵桑德斯,重頭戲「超級星期二」週二登場,富商彭博將首次加入戰團。

之前三場提名戰,三戰全敗,來到南卡羅來納州,拜登終於迎來好消息,勝仗可謂「及時雨」,助其「超級星期二」造勢。

拜登說:「全國民主黨人未來數天的抉擇,將決定民主黨定位、抱有甚麼信念、有何目標。若我成功出線,我有信心擊敗特朗普。」

南卡州民主黨選民近六成是非裔,拜登早被看高一線,最終不僅鞏固重要票源,獲近3分之2非裔族群支持,不同種族、年齡層、教育程度選民與「首投族」,也傾向投拜登一票。

取勝另一重意義,是有望為其贏得黨內建制陣營支持,與左翼桑德斯抗衡。

桑德斯說:「我們未能在南卡州取勝,這不會是唯一敗仗。全國州分眾多,沒人能百戰百勝,是時候聚焦超級星期二弗吉尼亞州初選。」

另外數名主要參選人新星布蒂吉格、參議員沃倫等,是否有望「翻盤」,取決於「超級星期二」。

當天共有14個州分舉行初選,焦點之一是富商彭博正式加入選戰,爭奪黨內3分之1代表票。

