華裔拾荒者遇襲案警再拘一人 社區組織為受害人籌生活費

舊金山警方宣布再拘捕多一名男子,指他涉嫌上星期在灣景區搶劫及襲擊一名拾荒的華裔漢,案發過程被拍下,引起亞裔社區強烈的迴響,正在協助事主的社區青年中心CYC,正式在籌款網站Go Fund Me上為他籌募生活費。

警方表示,第二名疑犯56歲的Jonathan Amerson,週日早上約11時半向警方自首,他被控兩項搶劫罪及兩項虐老罪。

警方指,Amerson被控雙重控罪,是因為兩個月前,他涉嫌搶劫這名華裔拾荒男子一次,案件的調查仍進行中,希望公眾繼續協助。

片段傳出後,CYC在社區人士的協助下,最先找到周先生,並帶他去警局錄口供。

CYC表示,事主周先生一家三口是低收入家庭,住在灣景區一個姻親單位,生活環境不太好,由中國移民來美近6年,從未申請過任何的政府援助,周先生靠每天在區內拾荒維生。

CYC向周先生傳達社區希望捐款幫補他生活費的意願,周先生起初堅決拒絕,仍然希望自力更生。

後來在CYC多番游說下,周先生終於願意接受捐款,CYC於是在籌款網站上設立專頁,希望善長為周先生捐款,協助他支付租金及其他生活費,在短短一天內,已經籌得超過25,000元。

一星期前,周先生在灣景區Osceola Lane拾荒時,被一名非裔男子搶走他的手推車,襲擊他,並用疑似種族歧視的語言來辱罵他,事件引起極大的迴響,警方已經拘捕了一名懷疑涉案的男子。

