華裔拾荒者遇襲案警再拘一人 社區組織為受害人籌生活費

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舊金山警方宣布再拘捕多一名男子，指他涉嫌上星期在灣景區搶劫及襲擊一名拾荒的華裔漢，案發過程被拍下，引起亞裔社區強烈的迴響，正在協助事主的社區青年中心CYC，正式在籌款網站Go Fund Me上為他籌募生活費。

警方表示，第二名疑犯56歲的Jonathan Amerson，週日早上約11時半向警方自首，他被控兩項搶劫罪及兩項虐老罪。

警方指，Amerson被控雙重控罪，是因為兩個月前，他涉嫌搶劫這名華裔拾荒男子一次，案件的調查仍進行中，希望公眾繼續協助。

片段傳出後，CYC在社區人士的協助下，最先找到周先生，並帶他去警局錄口供。

CYC表示，事主周先生一家三口是低收入家庭，住在灣景區一個姻親單位，生活環境不太好，由中國移民來美近6年，從未申請過任何的政府援助，周先生靠每天在區內拾荒維生。

CYC向周先生傳達社區希望捐款幫補他生活費的意願，周先生起初堅決拒絕，仍然希望自力更生。

後來在CYC多番游說下，周先生終於願意接受捐款，CYC於是在籌款網站上設立專頁，希望善長為周先生捐款，協助他支付租金及其他生活費，在短短一天內，已經籌得超過25,000元。

一星期前，周先生在灣景區Osceola Lane拾荒時，被一名非裔男子搶走他的手推車，襲擊他，並用疑似種族歧視的語言來辱罵他，事件引起極大的迴響，警方已經拘捕了一名懷疑涉案的男子。

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