蘋果同意付5億和解舊iPhone降速訴訟 用戶或可獲25元賠償

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蘋果公司早前被指蓄意減慢舊iPhone的運作速度，以延長舊電池的壽命，蘋果已同意支付最多5億元，就相關的集體訴訟進行庭外和解，每名iPhone用戶或可獲25元賠償。

蘋果2017年承認蓄意減慢舊款iPhone的運速，以防電池老舊令iPhone可能突然關機，事件被揭發後，蘋果同意以29元的優惠價，讓受影響的用戶為iPhone更換新電池，不過很多用戶表示，早已花費數百元更換手機，因為蘋果遲遲沒有公布手機運速減慢的原因，如果他們一早知道原因，就不會購買新手機，而只會選擇更換新電池。

代表這些蘋果用戶的律師就此提出集體訴訟，在和解協議中，蘋果沒有承認犯錯，但同意支3.1億元至5億元和解訴訟，當中9,300萬元是原告律師的訟費。

有份參與這宗集體訴訟的iPhone用戶，最多可獲得3,500元賠償，其餘款項將分給合資格的iPhone 6、6S、7和SE的用戶，他們必須提交申請表才可領取賠償，如果有太多人提出申請，賠償金額將會降低。

這項和解協議仍有待聯邦法官通過才生效。

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