蘋果同意付5億和解舊iPhone降速訴訟 用戶或可獲25元賠償

【KTSF】

蘋果公司早前被指蓄意減慢舊iPhone的運作速度,以延長舊電池的壽命,蘋果已同意支付最多5億元,就相關的集體訴訟進行庭外和解,每名iPhone用戶或可獲25元賠償。

蘋果2017年承認蓄意減慢舊款iPhone的運速,以防電池老舊令iPhone可能突然關機,事件被揭發後,蘋果同意以29元的優惠價,讓受影響的用戶為iPhone更換新電池,不過很多用戶表示,早已花費數百元更換手機,因為蘋果遲遲沒有公布手機運速減慢的原因,如果他們一早知道原因,就不會購買新手機,而只會選擇更換新電池。

代表這些蘋果用戶的律師就此提出集體訴訟,在和解協議中,蘋果沒有承認犯錯,但同意支3.1億元至5億元和解訴訟,當中9,300萬元是原告律師的訟費。

有份參與這宗集體訴訟的iPhone用戶,最多可獲得3,500元賠償,其餘款項將分給合資格的iPhone 6、6S、7和SE的用戶,他們必須提交申請表才可領取賠償,如果有太多人提出申請,賠償金額將會降低。

這項和解協議仍有待聯邦法官通過才生效。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。