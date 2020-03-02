Alameda縣政府就新型肺炎疫情制定應對方案

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣的緊急服務辦公室在對抗疫情方面，也已經有一個可以使用的應對方案。

要是新冠肺炎在灣區演變成流行病的話，Dublin這裡的指揮中心將主導抗疫工作，Alameda縣警透露，緊急服務部門的專員和衛生官員會聚集在這裡，制定跨機構的應對方針，例如要是政府決定派送資源，指揮中心將決定分配哪些資源到哪些地方。

這裡也有一個媒體中心，讓專家和有關人員能夠發送資訊並與民眾互動。

該中心也還有可以觀察灣區道路狀況和公共交通系統。

民眾方面，一些人表示關注疫情，但是還沒有到焦慮的程度。

許多人表示，將注意一些表面的消毒工作，和更加勤洗手，也有人說，會和家中的孩子討論，並已經買了口罩。

縣警方面也透露，採取行動確保病毒不會散播到縣內的監獄，Alameda縣監獄目前共有約2,600名囚犯，特別是他們當中，許多人已經有潛在病情。

縣警部門表示，在對抗流行病的情況下，縣府也會和州府和聯邦衛生機構，如疾控中心CDC合作，制定對應措施。

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