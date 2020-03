Alameda縣政府就新型肺炎疫情制定應對方案

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣的緊急服務辦公室在對抗疫情方面,也已經有一個可以使用的應對方案。

要是新冠肺炎在灣區演變成流行病的話,Dublin這裡的指揮中心將主導抗疫工作,Alameda縣警透露,緊急服務部門的專員和衛生官員會聚集在這裡,制定跨機構的應對方針,例如要是政府決定派送資源,指揮中心將決定分配哪些資源到哪些地方。

這裡也有一個媒體中心,讓專家和有關人員能夠發送資訊並與民眾互動。

該中心也還有可以觀察灣區道路狀況和公共交通系統。

民眾方面,一些人表示關注疫情,但是還沒有到焦慮的程度。

許多人表示,將注意一些表面的消毒工作,和更加勤洗手,也有人說,會和家中的孩子討論,並已經買了口罩。

縣警方面也透露,採取行動確保病毒不會散播到縣內的監獄,Alameda縣監獄目前共有約2,600名囚犯,特別是他們當中,許多人已經有潛在病情。

縣警部門表示,在對抗流行病的情況下,縣府也會和州府和聯邦衛生機構,如疾控中心CDC合作,制定對應措施。

