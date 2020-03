美國出現首宗新型肺炎死亡個案 患者身處華盛頓州

【KTSF】

美國出現首宗新型肺炎死亡個案,死者身處華盛頓州,特朗普總統透露,死者是一名年約50餘歲的女性,是屬於醫療高危族群,他也宣布會對伊朗實施旅遊禁制,同時對南韓和意大利提升旅遊警告。

位於西雅圖市郊Kirkland市的Evergreen Health醫療中心發言人Kayse Dahl表示,患者是在該醫療中心離世。

特朗普週六在白宮舉行新聞發布會,他說美國有22人正在與新冠狀病毒搏鬥,而且可能出現更多個案。

特朗普說,健康的人士即使感染新型冠狀病毒,應該可以復原。

新型肺炎在過去一週為全球金融市場帶來動盪,特朗普說,「根本沒理由恐慌」。

另外,華盛頓州和King縣衛生官員透露,出現新感染患者,但他們沒有透露有多少新症。

新型肺炎個案數字在美國仍算低,全球則已有83,000人受感染,逾2,800人死亡,當中多數在中國。

大多數感染個案只出現輕微症狀,包括咳嗽和發燒,但有些患者會出現更嚴重病症,引發肺炎。

長者染病的風險最高,尤其是患有慢性疾病的人士,如心臟病或肺病等。

衛生官員相信,新型肺炎主要透過飛沫傳染,與流感類似。

