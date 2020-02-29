影評：《隱形人》送上看得見的精彩

《電影試片室》 點評《隱形人 The Invisible Man》

February 29, 2020 熱點關注, 電影試片室

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位長期受到伴侶精神虐待的女子脫困之後，卻面對眼看不見的危機。

電影開頭，Cecilia 在深夜起身，悄悄的把準備好的背包拿出來。她是要在丈夫Adrian 熟睡的時候離家出走。經過一幕幕的緊張之後，終於被姊姊開車載離並隱藏了起來。Cecilia 在受到多年的精神虐待之下，也患上了恐懼症，連開門走到大門外都困難。這時候，Adrian 當律師的弟弟Tom 給她來了電話，告知哥哥已經自殺身亡，並也給Cecilia 留下一筆錢。Cecilia 原本以為終於可以逐漸過正常生活，但是在Adrian 的陰影下，所到之處，都感覺他的存在，並也感受到他的眾多挑釁。Cecilia 認為，Adrian 其實還活著，而是用光學科技來使到自己隱形。Cecilia 能否擺脫魔掌？

電影由拍慣恐怖片的澳洲導演Leigh Whannell 擔任編劇和導演。在他的這第三部作品中，已經掌握到氣氛營造和動作節奏。鏡頭的使用方面，也適當的在人物特寫和寬鏡頭動作當中選擇。電影最成功之處，就是選對了女主角Elisabeth Moss。她在電影的每一幕都演活了受到精神虐待的人的百般恐懼感，令觀眾體驗她每時每刻的不安，帶有影后的聲勢。

除此之外，這部影片在目前眾多女子挺身道出性騷擾經歷的時刻，正如主角在恐怖中生活，竟然無法被其他人相信。正也合時宜的提醒人們，在聽到這類故事的時候，要考慮到何等的荒謬其實也有存在事實的可能。

《隱形人 The Invisible Man》劇情緊湊精彩，演出一流。滿分五分中得四分半，不該錯過。

電影網頁：https://www.theinvisiblemanmovie.com/

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“The Invisible Man” delivers a tangible thrill ride

“Screening Room” reviews “The Invisible Man”

Rating: 4.5 out of 5 stars.

Official movie website： https://www.theinvisiblemanmovie.com/

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