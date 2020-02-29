影評：《隱形人》送上看得見的精彩

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位長期受到伴侶精神虐待的女子脫困之後，卻面對眼看不見的危機。

電影開頭，Cecilia 在深夜起身，悄悄的把準備好的背包拿出來。她是要在丈夫Adrian 熟睡的時候離家出走。經過一幕幕的緊張之後，終於被姊姊開車載離並隱藏了起來。Cecilia 在受到多年的精神虐待之下，也患上了恐懼症，連開門走到大門外都困難。這時候，Adrian 當律師的弟弟Tom 給她來了電話，告知哥哥已經自殺身亡，並也給Cecilia 留下一筆錢。Cecilia 原本以為終於可以逐漸過正常生活，但是在Adrian 的陰影下，所到之處，都感覺他的存在，並也感受到他的眾多挑釁。Cecilia 認為，Adrian 其實還活著，而是用光學科技來使到自己隱形。Cecilia 能否擺脫魔掌？

電影由拍慣恐怖片的澳洲導演Leigh Whannell 擔任編劇和導演。在他的這第三部作品中，已經掌握到氣氛營造和動作節奏。鏡頭的使用方面，也適當的在人物特寫和寬鏡頭動作當中選擇。電影最成功之處，就是選對了女主角Elisabeth Moss。她在電影的每一幕都演活了受到精神虐待的人的百般恐懼感，令觀眾體驗她每時每刻的不安，帶有影后的聲勢。

除此之外，這部影片在目前眾多女子挺身道出性騷擾經歷的時刻，正如主角在恐怖中生活，竟然無法被其他人相信。正也合時宜的提醒人們，在聽到這類故事的時候，要考慮到何等的荒謬其實也有存在事實的可能。

《隱形人 The Invisible Man》劇情緊湊精彩，演出一流。滿分五分中得四分半，不該錯過。

電影網頁：https://www.theinvisiblemanmovie.com/

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“The Invisible Man” delivers a tangible thrill ride

“Screening Room” reviews “The Invisible Man”

Rating: 4.5 out of 5 stars.

Official movie website： https://www.theinvisiblemanmovie.com/