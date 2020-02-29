憂疫情在美國擴散 灣區有民眾到Costco囤積日用品（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於灣區出現兩宗源頭不明的新型肺炎個案，衛生當局及民眾開始擔心，疫情會在境內擴散，許多民眾開始到Costco購買瓶裝水、衛生紙以及大米。

在南舊金山，機場旁邊的Costco中午時間的購物人潮算正常，不過看到這些排隊成行的購物車，也能猜到來買東西的人也不少。

很多顧客包括大量華人，購買瓶裝水和衛生紙，Costco品牌Kirkland和Charmin的衛生紙已賣光，賣米的貨架，泰國米和日本米已斷貨，不過德州苗米及印度米仍有貨。

位於南舊金山El Camino Real的Costco，下午人潮也屬正常，一些人也有採購瓶裝水和衛生紙，但就沒有出現斷貨現象，甚至有店員正在補貨，而大米方面，只有泰國米已賣光。

在舊金山一間華人超市，各種大米包括泰國米都有貨，但是部分華人有囤購大米的現象，擔心如果大米供貨不足會漲價。

這些恐慌及擔憂心理，可能與灣區連續出現源頭不明的感染個案有關，此外，在CDC也已發出警告，美國有可能出現新冠病毒在社區擴散後，導致灣區本地有人開始囤積日用品和糧食。

國土安全部官方網站建議，民眾可以準備兩個星期的食物和水，以應付疫情爆發，還有一些常用的藥物及衛生用品。

紐約大學醫學院醫生Celine Gounder也建議：「家裡備好兩星期的食物，例如乾貨、罐頭、冷凍食品，萬一如果需要隔離，最重要是要自己備好處方藥。

另外，可以到藥房買一些非處方藥以備不時之需，例如止痛藥、胃藥、止咳和感冒藥，帶電解質的液體及維生素，再有就是預防地震或極端天氣的災難應急包。

此外，也要準備隨時可能會取消一些人多的聚會活動，關閉學校，甚至影響工作。

大型聚會、體育賽事可能會取消，盡可能在家工作。

國土安全部流行病預防網站：https://www.ready.gov/pandemic

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