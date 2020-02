憂疫情在美國擴散 灣區有民眾到Costco囤積日用品（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於灣區出現兩宗源頭不明的新型肺炎個案,衛生當局及民眾開始擔心,疫情會在境內擴散,許多民眾開始到Costco購買瓶裝水、衛生紙以及大米。

在南舊金山,機場旁邊的Costco中午時間的購物人潮算正常,不過看到這些排隊成行的購物車,也能猜到來買東西的人也不少。

很多顧客包括大量華人,購買瓶裝水和衛生紙,Costco品牌Kirkland和Charmin的衛生紙已賣光,賣米的貨架,泰國米和日本米已斷貨,不過德州苗米及印度米仍有貨。

位於南舊金山El Camino Real的Costco,下午人潮也屬正常,一些人也有採購瓶裝水和衛生紙,但就沒有出現斷貨現象,甚至有店員正在補貨,而大米方面,只有泰國米已賣光。

在舊金山一間華人超市,各種大米包括泰國米都有貨,但是部分華人有囤購大米的現象,擔心如果大米供貨不足會漲價。

這些恐慌及擔憂心理,可能與灣區連續出現源頭不明的感染個案有關,此外,在CDC也已發出警告,美國有可能出現新冠病毒在社區擴散後,導致灣區本地有人開始囤積日用品和糧食。

國土安全部官方網站建議,民眾可以準備兩個星期的食物和水,以應付疫情爆發,還有一些常用的藥物及衛生用品。

紐約大學醫學院醫生Celine Gounder也建議:「家裡備好兩星期的食物,例如乾貨、罐頭、冷凍食品,萬一如果需要隔離,最重要是要自己備好處方藥。

另外,可以到藥房買一些非處方藥以備不時之需,例如止痛藥、胃藥、止咳和感冒藥,帶電解質的液體及維生素,再有就是預防地震或極端天氣的災難應急包。

此外,也要準備隨時可能會取消一些人多的聚會活動,關閉學校,甚至影響工作。

大型聚會、體育賽事可能會取消,盡可能在家工作。

國土安全部流行病預防網站:https://www.ready.gov/pandemic

