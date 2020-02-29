舊金山市長布里德再到華埠 鼓勵民眾前來消費（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括舊金山市長布里德在內的多位民選官員，週五再次到舊金山華埠，鼓勵民眾到華埠消費，並對民眾信心喊話，強調舊金山至今並無確診個案，而舊金山也有良好的防疫系統和醫療設施，希望民眾不要理會、不要傳播，可能製造恐慌的謠言。

舊金山市長布里德（London Breed）週五在華埠吃午餐，還買了夜燈。

布里德說：「這個大概20元，（你覺得划算嗎？）我這次沒殺價，我通常會想要殺價，但這次我希望來支持華埠，所以我不問價錢反正就付了。」

近期受涉貪醜聞負面消息困擾的布里德，還不忘自我陶侃一番說：「我需要一點這個，正面的能量。」

舊金山華埠近年來受到最低工資提高、中央地鐵工程，以及治安不佳等多重因素的衝擊，生意大不如前，空置店面隨處可見，今年以來，又因為新型冠狀病毒的疫情影響，更是雪上加霜，有僑領就私下透露，華埠目前關張的店鋪超過40家。

為了拯救華埠經濟，布里德和州眾議員邱信福，以及州參議員威善高等人，週五共同在舊金山華埠呼籲民眾可以放心來此消費。

邱信福說：「我們要往前看，我們在這裡要說，來華埠購物、吃東西、用餐。」

布里德說：「現在來華埠很安全，在商家這裡用餐也很安全，我今天在VIP cafe吃飯，支持社區是很安全的，情況若有變，我們會率先通知大家有問題出現了。」

自從疫情爆發以來，因為對於疫情的恐懼，在社交媒體以及聊天的組群當中，都出現很多恐慌性的謠言，而民選官員就呼籲要對舊金山有信心，因為到目前為止，並沒有一宗確認的案例，而醫療系統也是具有水準，因此不需要受到謠言的影響。

市參事佩斯金說：「目前舊金山和縣，並無新冠病毒確診案例，我們的公衛部和緊急管理部門絕對有掌握情況。」

威善高說：「我要特別向大眾強調，舊金山在全國有最好的公共衛生設施。」

不過布里德日前宣布該市進入緊急狀態，讓華埠許多商家錯愕，擔心會嚇跑客人。

有商戶說：「我覺得她說得不合當，然後她這樣說，把全世界也嚇跑了，把我們舊金山的旅遊業、經濟命脈，已經下了很大的跳起來了。」

對於商家的反彈，布里德強調，要外界明白，到華埠消費很安全，她也解釋緊急狀態令，是要先做準備，預先取得所需的資源。

布里德說：「我們要確保，能像佩斯金說的，讓資源解套，一旦發生案例，我們不用去準備，而是我們已經準備好了，但與此同時，我又不希望大家活在恐懼中。」

布里德強調，只要遵照健康指引，包括勤洗手、避免接觸生病人士、生病時要在家休息、打噴嚏要注意衛生等習慣，民眾不需要刻意取消聚會，或是取消重要活動。

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