舊金山市長布里德再到華埠 鼓勵民眾前來消費（視頻）

包括舊金山市長布里德在內的多位民選官員,週五再次到舊金山華埠,鼓勵民眾到華埠消費,並對民眾信心喊話,強調舊金山至今並無確診個案,而舊金山也有良好的防疫系統和醫療設施,希望民眾不要理會、不要傳播,可能製造恐慌的謠言。

舊金山市長布里德(London Breed)週五在華埠吃午餐,還買了夜燈。

布里德說:「這個大概20元,(你覺得划算嗎?)我這次沒殺價,我通常會想要殺價,但這次我希望來支持華埠,所以我不問價錢反正就付了。」

近期受涉貪醜聞負面消息困擾的布里德,還不忘自我陶侃一番說:「我需要一點這個,正面的能量。」

舊金山華埠近年來受到最低工資提高、中央地鐵工程,以及治安不佳等多重因素的衝擊,生意大不如前,空置店面隨處可見,今年以來,又因為新型冠狀病毒的疫情影響,更是雪上加霜,有僑領就私下透露,華埠目前關張的店鋪超過40家。

為了拯救華埠經濟,布里德和州眾議員邱信福,以及州參議員威善高等人,週五共同在舊金山華埠呼籲民眾可以放心來此消費。

邱信福說:「我們要往前看,我們在這裡要說,來華埠購物、吃東西、用餐。」

布里德說:「現在來華埠很安全,在商家這裡用餐也很安全,我今天在VIP cafe吃飯,支持社區是很安全的,情況若有變,我們會率先通知大家有問題出現了。」

自從疫情爆發以來,因為對於疫情的恐懼,在社交媒體以及聊天的組群當中,都出現很多恐慌性的謠言,而民選官員就呼籲要對舊金山有信心,因為到目前為止,並沒有一宗確認的案例,而醫療系統也是具有水準,因此不需要受到謠言的影響。

市參事佩斯金說:「目前舊金山和縣,並無新冠病毒確診案例,我們的公衛部和緊急管理部門絕對有掌握情況。」

威善高說:「我要特別向大眾強調,舊金山在全國有最好的公共衛生設施。」

不過布里德日前宣布該市進入緊急狀態,讓華埠許多商家錯愕,擔心會嚇跑客人。

有商戶說:「我覺得她說得不合當,然後她這樣說,把全世界也嚇跑了,把我們舊金山的旅遊業、經濟命脈,已經下了很大的跳起來了。」

對於商家的反彈,布里德強調,要外界明白,到華埠消費很安全,她也解釋緊急狀態令,是要先做準備,預先取得所需的資源。

布里德說:「我們要確保,能像佩斯金說的,讓資源解套,一旦發生案例,我們不用去準備,而是我們已經準備好了,但與此同時,我又不希望大家活在恐懼中。」

布里德強調,只要遵照健康指引,包括勤洗手、避免接觸生病人士、生病時要在家休息、打噴嚏要注意衛生等習慣,民眾不需要刻意取消聚會,或是取消重要活動。

