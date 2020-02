舊金山華埠多家超市大米被搶空 零售商強調還會來貨（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台記者週五走訪舊金山華埠多家超市,發現多數店家的大米幾乎售之一空,這到底是怎麼回事?

為了瞭解民眾搶購米糧的情況,記者週五走訪舊金山華埠多家雜貨店和超市,在花園角旁的金陽雜貨店,原本擺米的位置已經完全空了,剩下看到的幾袋米,是客人已經付錢訂購的,再來的客人已經買不到米了。

零售業者Michelle說:「大米這兩天我們很多唐人來囤這個米,原本我們是這一邊都是放滿了米,然後這邊都是放滿了米,週四和週五早上,大家都把米搶購完了。」

業者表示,大米這一星期的進貨,一天半的時間內,不管甚麼米都全部售之一空,其他如麵條等乾貨也很熱銷,到底是為什麽呢?

Michelle說:「大家就是對這個疫情,就是說怕封城啊,沒東西在家裡面,又不敢出來吃飯啊,最近這樣子,大家都存一點乾糧,在家裡這樣子。」

本台記者走訪的多家店鋪,大多的米已經售完,Stockton街上的大同超市,架上還有一些米,不過業者也說,這兩天米賣得特別多,對於華人囤米的現象,民選官員表示,完全沒有必要搶購,民眾是過於憂慮。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「我理解人們可能想預做準備,提早準備好,但事實在於,疫情還沒到哪個地步,情況還沒有那麼壞,我希望大家專注在好好生活,享受各自的社區,並且信任市府提供的訊息。」

加州眾議員邱信福說:「家裡有些存糧放著是好的,我們知道地震隨時會來,所以有緊急物資很重要,但是目前我不認為人們應該搶購,並假設最壞情況,認為要待在家好幾個月,我們尚未到達那個地步。」

零售商也說,已經跟大盤商確認過,美國的大米供應充足,民眾不用擔心。

Michelle說:「下個星期還有貨來的,大家不要太著急,大家都就是太恐慌了,(所以還會進貨 還會買得到?)對,買得到,有大米,不用著急。」

業者也提醒,米放太久會變黃變硬,口感不佳,更有可能會變質。

