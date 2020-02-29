舊金山華埠多家超市大米被搶空 零售商強調還會來貨（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台記者週五走訪舊金山華埠多家超市，發現多數店家的大米幾乎售之一空，這到底是怎麼回事？

為了瞭解民眾搶購米糧的情況，記者週五走訪舊金山華埠多家雜貨店和超市，在花園角旁的金陽雜貨店，原本擺米的位置已經完全空了，剩下看到的幾袋米，是客人已經付錢訂購的，再來的客人已經買不到米了。

零售業者Michelle說：「大米這兩天我們很多唐人來囤這個米，原本我們是這一邊都是放滿了米，然後這邊都是放滿了米，週四和週五早上，大家都把米搶購完了。」

業者表示，大米這一星期的進貨，一天半的時間內，不管甚麼米都全部售之一空，其他如麵條等乾貨也很熱銷，到底是為什麽呢？

Michelle說：「大家就是對這個疫情，就是說怕封城啊，沒東西在家裡面，又不敢出來吃飯啊，最近這樣子，大家都存一點乾糧，在家裡這樣子。」

本台記者走訪的多家店鋪，大多的米已經售完，Stockton街上的大同超市，架上還有一些米，不過業者也說，這兩天米賣得特別多，對於華人囤米的現象，民選官員表示，完全沒有必要搶購，民眾是過於憂慮。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「我理解人們可能想預做準備，提早準備好，但事實在於，疫情還沒到哪個地步，情況還沒有那麼壞，我希望大家專注在好好生活，享受各自的社區，並且信任市府提供的訊息。」

加州眾議員邱信福說：「家裡有些存糧放著是好的，我們知道地震隨時會來，所以有緊急物資很重要，但是目前我不認為人們應該搶購，並假設最壞情況，認為要待在家好幾個月，我們尚未到達那個地步。」

零售商也說，已經跟大盤商確認過，美國的大米供應充足，民眾不用擔心。

Michelle說：「下個星期還有貨來的，大家不要太著急，大家都就是太恐慌了，（所以還會進貨 還會買得到？）對，買得到，有大米，不用著急。」

業者也提醒，米放太久會變黃變硬，口感不佳，更有可能會變質。

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