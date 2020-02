世衛調高全球疫情風險評估至最高級別 但未算「大流行」

【有線新聞】

世衛提升全球疫情的風險評估至最高級別的「極高」,但指疫情不算「大流行」,宣布「大流行」不會有助控制疫情。

世衛總幹事譚德塞宣布,提高疫情傳播及影響的風險評估至極高的全球級別,又指組織的流行病學專家持續監察疫情發展後作出相關評估,目前有能追蹤源頭的跨國傳播,但暫時未有到處社區爆發的情況。

世衛對突發公共衛生事件的快速風險評估共有四個級別,但表明對各國並沒有法律約束力,只是作為一個警告訊息,讓各國迅速做好防控,又指病例及受影響國家過去數天持續增加,亦是明顯的憂慮,但目前不算是「大流行」。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安指,宣稱「大流行」對正致力嘗試控制疫情並無幫助,並棄用此通俗用語,如果說新型冠狀病毒「大流行」,即是接受地球上每個人都處於這種病毒的瀰漫中。

世衛又聯同國家衛健委一同公布專家組在中國的調查報告,認為中國有迅速作防控,建議中國再加強實時分享疫情數據等,並小心監察取消人流限制等措施,恰當地維持一些緊急管理守則。

報告同時指中國迅速恢復與世界的聯繫,還有全面的生產力,對中國自身及世界都十分重要。

