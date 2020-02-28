聯邦衛生部官員爆料說撤僑包機工作人員沒適當保護裝備

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美國國務院在1月底派出包機到武漢把當地美國僑民撤走，有聯邦衛生部官員爆料說，包機返回美國後，當時被派到兩個美軍基地處理這些僑民的工作人員，並沒有適當保護設備，也沒有接受過適當的訓練，這名爆料人聲稱，因為質疑有關安排而遭不公平對待，她因此告上法庭，要求得到聯邦保護。

根據華盛頓郵報和紐約時報的報導，訴訟文件指聯邦衛生部派出至少10多名職員，接待從武漢撤回美國的僑民，但卻沒有為他們提供足夠的訓練和設備。

這些職員被派到加州的Travis空軍基地和March後備空軍基地，並命令他們要進入回國僑民隔離檢疫的區域，他們一直到5天後，才得到安全作業程序的訓練。

在此之前，這些可能曝露於新型冠狀病毒的職員，可以在基地內自由走動，有至少一人在附近酒店居住，並且乘坐商務客機離開加州，當中很多人都不知道他們需要每天量體溫3次，這些工作人員沒有感染新冠狀病毒的病徵，但也沒有接受檢測。

提出訴訟的爆料人是在首都工作的，一名高級衛生部官員，她聲稱自己被不公平對待，並且被調職，她說有人向她表示，若不在15天內接受新職位，就會被開除。

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