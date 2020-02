聯邦衛生部官員爆料說撤僑包機工作人員沒適當保護裝備

【KTSF】

美國國務院在1月底派出包機到武漢把當地美國僑民撤走,有聯邦衛生部官員爆料說,包機返回美國後,當時被派到兩個美軍基地處理這些僑民的工作人員,並沒有適當保護設備,也沒有接受過適當的訓練,這名爆料人聲稱,因為質疑有關安排而遭不公平對待,她因此告上法庭,要求得到聯邦保護。

根據華盛頓郵報和紐約時報的報導,訴訟文件指聯邦衛生部派出至少10多名職員,接待從武漢撤回美國的僑民,但卻沒有為他們提供足夠的訓練和設備。

這些職員被派到加州的Travis空軍基地和March後備空軍基地,並命令他們要進入回國僑民隔離檢疫的區域,他們一直到5天後,才得到安全作業程序的訓練。

在此之前,這些可能曝露於新型冠狀病毒的職員,可以在基地內自由走動,有至少一人在附近酒店居住,並且乘坐商務客機離開加州,當中很多人都不知道他們需要每天量體溫3次,這些工作人員沒有感染新冠狀病毒的病徵,但也沒有接受檢測。

提出訴訟的爆料人是在首都工作的,一名高級衛生部官員,她聲稱自己被不公平對待,並且被調職,她說有人向她表示,若不在15天內接受新職位,就會被開除。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。