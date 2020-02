【KTSF】

經過幾天異常溫暖的天氣之後,灣區週末會轉涼,星期日會大風,星期一早上天氣寒冷。

國家氣象局預測,星期日下午到傍晚時分,灣區沿岸和山區會刮起大風,週末日間氣溫會下降華氏10到15度,星期日下午氣溫只得50多度,星期一清晨灣區氣溫只得華氏30多度到40度左右。

雖然天氣轉涼,可是下雨的機會很低。

灣區近期異常乾旱,中半島San Bruno山週五早上發生山火,消防局表示,這個時候並不是山火季節,但乾燥天氣會增加山火的機會,所以呼籲大家作好預防山火的措施。

