華爾街股市動盪未息 道指週五再跌357點

華爾街股市週五繼續大幅波動,道瓊斯曾經大跌過千點,Nasdaq最後都保住跌勢。

美股週五早段繼續出現恐慌性拋售,道瓊斯指數曾經大跌過千點,Nasdaq也一度勁跌302點,主要指數跌幅其後大幅收窄,收市時,道指下跌357點,跌幅有近1.4%,Nasdaq就大幅反彈,微跌不足1點,收市報8,567點,S&P500就下跌接近1%,徘徊在3,000點以下。

以整個星期來計,股市的走勢是2008年金融海嘯以來表現最差,道瓊斯累積跌了近13%,即合共大跌3,583點,道指週四暴跌接近1,200點,是歷來單日跌幅最大。

Nasdaq本星期累積跌了近11%,即合共勁跌超過千點,S&P 500也累積跌了12%,從而令到美股技術上跌入調整期。

股市跌的原因仍然是投資者對新型冠狀病毒不斷蔓延全球所產生的焦慮,與旅遊運輸相關的行業最受打擊,好像American航空股價週五再跌7.5%,聯航股價繼續跌多超過5%,與中國經貿密切的跨國企業,包括蘋果、Nike、聯合航空和MasterCard等先後在本星期發出盈利和收益預警。

華爾街投資大行高盛(Goldman Sachs)的首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示,短期來說,相信較大的風險是肺炎疫情對企業盈利的衝擊可能被低估了,即是仍未反映在現時的股價上。

有分析指出,值得注意的是,今次疫情已重創中國的製造業,應該肯定會產生漣漪效應,打斷全球的供應鏈,分析又說,不僅是疫情的因素,還有許多股價其實被過份高估了。

面對金融市場動盪以及不確定的前景,有投資專家建議,投資者應該要分散投資組合,應該挑選較穩陣的金融產品避險,好像公共事業類股和消費類板塊,以及生活必須的食品和飲品類股。

期金和期油也走跌,期金每安士跌至1,587元,紐約期油每桶就跌至45元。

