舊金山華埠暴力劫案 華裔婦被強搶手袋兼拖行（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Stockton街隧道口發生搶劫案，兩個非洲裔男人搶劫一名華裔女事主，並將她在街道上拖行，過程被附近的監控鏡頭拍攝到，華裔女事主表示，以後不會再行經案發地點。

相隔近4個月，舊金山華埠又再發生暴力劫案，由閉路電視片段所見，一名非洲裔男子在Stockton隧道搶華裔女事主的手袋，事主跌倒期間，再被賊人拖行。

另一名匪徒在等候的汽車上下車，一起搶走女事主的手袋，片段的暴力程度震驚華人社區。

舊金山警察局發言人Robert Rueca說：「過程很暴力，爭奪過程之中，受害人設法保護自己和財物，幸好她沒有嚴重受傷。」

警方資料顯示，案件在過去的星期日早上9時20分發生，事主黃太楊麗華當時由聯合廣場的方向經Stockton隧道，前往Clay街的甄美髮廊上班，黃太行到Stockton街夾Sacramento街附近的隧道口時，見到一名非洲裔男子迎面而來，行人路比較狹小，出於好心，黃太稍稍閃身，想讓對方先行 ，沒有想到該名男子反而搶她的袋。

黃太說：「出於本能就抱著手袋，後來不知道發生甚麼事，是扯我，還是什麼，他是男的，我就跌倒，就拖我到龍洞口外面，拖我到外面時，我抬頭，就見到有部車停在旁邊，車上還有一個人，衝下來幫忙搶我的袋。」

兩個匪徒是20多歲的非洲裔男人，得手之後上車逃離現場，警方表示，車上可能有第三個匪徒，負責開車接應，有消息指，警方已經認出匪徒。

黃太表示，看不清楚匪徒的樣貌，是見到流傳的這段視頻，才知道過程那麼暴力。

黃太說：「（當時你怕嗎？）驚，肯定驚，當時警察在錄口供時，我都驚到站都站不穩，要坐在旁邊的地上，驚到骨都軟掉了。」

黃太透露，手袋裏沒有很多貴重物品，只有30到40元現金，以及一部蘋果手機，當日連裝飯盒的袋都被搶走，最麻煩是所有證件、醫療卡及提款卡要重新申領。

黃太說：「後來回到家後，這些地方全部有瘀傷，這幾天沒有事，在家裡家人幫我按摩，瘀血就散了，散了，就不是很大傷，傷口都沒有事了，慢慢我就全身骨都痛，痛到我坐在沙發上都起不來，我先生會扶我起來，睡在床上，全身骨都痛，後來頭的地方又腫起來。」

搶劫過程被對面街的監控鏡頭拍攝下來，本台訪問了案發現場對面的新僑服務中心。

新僑服務中心行政主任陳浩源說：「星期日的不幸事件發生之後，幸好有鏡頭錄影發生了什麼事，讓警方捉到人，希望CCTV計劃可以在華埠主要街道和角落設置，讓我們感到安全些。」

黃太說：「很害怕，不是錢的問題，很害怕，是有種沒有安全感的感覺，（華埠危險嗎？）危險，我覺得，前幾天我聽到9時多，又搶個伯伯的手機，經常都出事，很危險，華埠我都經常聽說有人被搶袋，（但你沒有想過發生在你身上？）對，沒有想到發生在自己身上。」

案發至今過了近4天，黃太說還是很害怕，以後都不敢再走Stockton隧道，她說希望警方盡快拘捕匪徒，她一定會上庭作供，希望法庭嚴懲匪徒。

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