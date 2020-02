舊金山華埠暴力劫案 華裔婦被強搶手袋兼拖行（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Stockton街隧道口發生搶劫案,兩個非洲裔男人搶劫一名華裔女事主,並將她在街道上拖行,過程被附近的監控鏡頭拍攝到,華裔女事主表示,以後不會再行經案發地點。

相隔近4個月,舊金山華埠又再發生暴力劫案,由閉路電視片段所見,一名非洲裔男子在Stockton隧道搶華裔女事主的手袋,事主跌倒期間,再被賊人拖行。

另一名匪徒在等候的汽車上下車,一起搶走女事主的手袋,片段的暴力程度震驚華人社區。

舊金山警察局發言人Robert Rueca說:「過程很暴力,爭奪過程之中,受害人設法保護自己和財物,幸好她沒有嚴重受傷。」

警方資料顯示,案件在過去的星期日早上9時20分發生,事主黃太楊麗華當時由聯合廣場的方向經Stockton隧道,前往Clay街的甄美髮廊上班,黃太行到Stockton街夾Sacramento街附近的隧道口時,見到一名非洲裔男子迎面而來,行人路比較狹小,出於好心,黃太稍稍閃身,想讓對方先行 ,沒有想到該名男子反而搶她的袋。

黃太說:「出於本能就抱著手袋,後來不知道發生甚麼事,是扯我,還是什麼,他是男的,我就跌倒,就拖我到龍洞口外面,拖我到外面時,我抬頭,就見到有部車停在旁邊,車上還有一個人,衝下來幫忙搶我的袋。」

兩個匪徒是20多歲的非洲裔男人,得手之後上車逃離現場,警方表示,車上可能有第三個匪徒,負責開車接應,有消息指,警方已經認出匪徒。

黃太表示,看不清楚匪徒的樣貌,是見到流傳的這段視頻,才知道過程那麼暴力。

黃太說:「(當時你怕嗎?)驚,肯定驚,當時警察在錄口供時,我都驚到站都站不穩,要坐在旁邊的地上,驚到骨都軟掉了。」

黃太透露,手袋裏沒有很多貴重物品,只有30到40元現金,以及一部蘋果手機,當日連裝飯盒的袋都被搶走,最麻煩是所有證件、醫療卡及提款卡要重新申領。

黃太說:「後來回到家後,這些地方全部有瘀傷,這幾天沒有事,在家裡家人幫我按摩,瘀血就散了,散了,就不是很大傷,傷口都沒有事了,慢慢我就全身骨都痛,痛到我坐在沙發上都起不來,我先生會扶我起來,睡在床上,全身骨都痛,後來頭的地方又腫起來。」

搶劫過程被對面街的監控鏡頭拍攝下來,本台訪問了案發現場對面的新僑服務中心。

新僑服務中心行政主任陳浩源說:「星期日的不幸事件發生之後,幸好有鏡頭錄影發生了什麼事,讓警方捉到人,希望CCTV計劃可以在華埠主要街道和角落設置,讓我們感到安全些。」

黃太說:「很害怕,不是錢的問題,很害怕,是有種沒有安全感的感覺,(華埠危險嗎?)危險,我覺得,前幾天我聽到9時多,又搶個伯伯的手機,經常都出事,很危險,華埠我都經常聽說有人被搶袋,(但你沒有想過發生在你身上?)對,沒有想到發生在自己身上。」

案發至今過了近4天,黃太說還是很害怕,以後都不敢再走Stockton隧道,她說希望警方盡快拘捕匪徒,她一定會上庭作供,希望法庭嚴懲匪徒。

