【有線新聞】

南韓新增256人確診新型冠狀病毒,累積確診個案2,022宗。

大部分確診個案在大邱市和慶尚北道,其中大邱市的過千宗個案,由於當地病床短缺,不足一半患者入院治療,其他人要暫時在家中隔離。

週四死亡的75歲男子就是在家中隔離、等候床位期間病情惡化死亡,南韓的疾控中心強調,會優先安排病情較嚴重的患者,入院治療。

