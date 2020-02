源頭未明患者曾到Solano縣多間醫院 約百名員工需隔離

【KTSF】

有消息指,該名感染來源不明的女患者是Solano縣的居民,Solano縣公共健康部門週四召開記者會,表示該名女患者在確診之前曾經去過縣內多間醫院,那些醫院的大約100名員工需要居家隔離。

Solano縣週四宣佈進入緊急狀態,縣府表示會使用緊急資源、測試和調查,與該名女患者接觸過的人,CDC都會安排人員到Solano縣接受檢測。

另外,Davis加州大學宣佈,有一名居住在學校宿舍學生,疑似曾同確診者接觸,出現輕微病徵,他和兩名室友需要離開校園,自我隔離14日,該兩名室友就未出現病徵。

校方表示,未有證據顯示病毒在校園爆發,不過會徹底清潔該間宿舍。

週四也有一名患者從Travis空軍基地隔離營,轉送到北灣Marin縣的醫院接受治療,他是其中一名從日本鑽石公主號郵輪返美的人員。

