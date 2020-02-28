北灣源頭未明女患者 入院多日未進行病毒檢測（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦疾控中心（CDC）確認，美國可能出現首宗社區感染的新型冠狀病毒病例，這名Solano縣女患者沒有外遊，也未有接觸確診病人，因而入院多日，CDC都未有進行病毒檢測，專家希望CDC擴大接受病毒檢測的病人範圍，以便了解病毒正在哪裡傳播。

Davis加大傳染病學專家Dean Blumberg說：「可能有更多社區個案，而不為我們所知，目前對病毒的檢測有限，我們希望擴大檢測，以便了解病毒在何處、誰染病和誰有風險。」

他又表示，該名Solano縣女患者的確診，顯示病毒可能在社區傳播，有需要讓更多人接受檢測。

Davis加大週三晚表示，患者在2月19號由另一間位於Vacaville的VacaValley醫院，轉送到位於Sacramento縣的Davis加州大學醫院治療，當時病人已需要插喉和使用呼吸機，並需要有特別防護裝備。

雖然院方要求CDC對患者進行新型冠狀病毒檢測，但由於患者未有達到CDC的檢測條件，包括曾到中國、或曾接觸確診病人等，所以對患者的檢測延遲到週日才進行，在週三確診。

CDC表示，該名患者無外遊，也沒有接觸過確診病人，但不能排除該名患者有接觸從國外回來的帶原者，目前還不清楚感染源頭，可能是首宗社區感染。

至於患者曾經住過3晚的VacaValley醫院內，有十幾名醫護人員跟患者有接觸，他們都要居家隔離。

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