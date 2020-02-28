Santa Clara縣新增新型肺炎患者 感染來源不明

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣週五新增一名感染來源不明的新型肺炎患者，有可能屬於第二宗社區傳播個案，至於首名感染來源不明的女患者，在Davis加州大學醫院留醫，目前情況危殆。

目前全國有8,400人正在接受醫學監測，而全國累計一共有63人確診，其中44人是鑽石公主號郵輪返美人士，3個是武漢撤僑人員，其餘屬於本地感染和密切接觸者，灣區有5宗，全加州就有33宗，當中只有兩宗是源頭不明的本地感染，其餘都是來自撤僑人員。

Santa Clara縣公共衛生部主任Sarah cody說：「這個病例告訴我們，是時候改變應對新型肺炎的措施，已知縣內有病毒，但未知有幾嚴重，因此當務之急是做公眾監察，了解疫情。」

南灣Santa Clara縣週五宣佈縣內出現第3宗確診，患者感染來源不明，有可能是全國第二宗社區傳播個案。

患者沒有去過中國，或其他有疫症爆發的地區，也沒有密切接觸過確診人士，縣府呼籲民眾準備好應對社區爆發。

Santa Clara縣公共衛生部又指，他們有實驗室可測試病毒，《華盛頓郵報》報導，患者是65歲Santa Clara縣居民。

另外，南灣Palo Alto聯合校區週五發信表示，有兩名學生的家長懷疑接觸到新型冠狀希毒，該兩個學生需要停課回家隔離，暫時未知同Santa Clara縣新增病例的患者有無關連。

聯邦疾病防控中心（CDC）表示，預料在下星期會將改良過的測試盒，送到各州和地方政府的衛生部醫院及實驗室，也表示會在全美擴大測試範圍，加強防疫。

CDC指早前一些測試盒有缺陷，阻延了測試進度，當局追加部件，聲稱提供更準備確的測試結果。

CDC又透露，目前全加州有8間實驗室可以做檢測。

加州公共衛生部表示，已經收到CDC新一批的測試盒，將可以為1,200人做病毒檢測。

衛生部指出，增加測試對於應付發展迅速的疫情十分重要。

San Mateo縣公共衛生部門週五發聲明確認，CDC將一名確診的撤僑人士轉送到該縣一間醫院治療，但縣府未有透露更多關於該名患者的資料。

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