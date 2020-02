Santa Clara縣新增新型肺炎患者 感染來源不明

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣週五新增一名感染來源不明的新型肺炎患者,有可能屬於第二宗社區傳播個案,至於首名感染來源不明的女患者,在Davis加州大學醫院留醫,目前情況危殆。

目前全國有8,400人正在接受醫學監測,而全國累計一共有63人確診,其中44人是鑽石公主號郵輪返美人士,3個是武漢撤僑人員,其餘屬於本地感染和密切接觸者,灣區有5宗,全加州就有33宗,當中只有兩宗是源頭不明的本地感染,其餘都是來自撤僑人員。

Santa Clara縣公共衛生部主任Sarah cody說:「這個病例告訴我們,是時候改變應對新型肺炎的措施,已知縣內有病毒,但未知有幾嚴重,因此當務之急是做公眾監察,了解疫情。」

南灣Santa Clara縣週五宣佈縣內出現第3宗確診,患者感染來源不明,有可能是全國第二宗社區傳播個案。

患者沒有去過中國,或其他有疫症爆發的地區,也沒有密切接觸過確診人士,縣府呼籲民眾準備好應對社區爆發。

Santa Clara縣公共衛生部又指,他們有實驗室可測試病毒,《華盛頓郵報》報導,患者是65歲Santa Clara縣居民。

另外,南灣Palo Alto聯合校區週五發信表示,有兩名學生的家長懷疑接觸到新型冠狀希毒,該兩個學生需要停課回家隔離,暫時未知同Santa Clara縣新增病例的患者有無關連。

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,預料在下星期會將改良過的測試盒,送到各州和地方政府的衛生部醫院及實驗室,也表示會在全美擴大測試範圍,加強防疫。

CDC指早前一些測試盒有缺陷,阻延了測試進度,當局追加部件,聲稱提供更準備確的測試結果。

CDC又透露,目前全加州有8間實驗室可以做檢測。

加州公共衛生部表示,已經收到CDC新一批的測試盒,將可以為1,200人做病毒檢測。

衛生部指出,增加測試對於應付發展迅速的疫情十分重要。

San Mateo縣公共衛生部門週五發聲明確認,CDC將一名確診的撤僑人士轉送到該縣一間醫院治療,但縣府未有透露更多關於該名患者的資料。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。