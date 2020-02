白宮官員斥民主黨誇大疫情 圖阻特朗普連任

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市近日來出現震盪,反映了投資者對當前肺炎疫情的焦慮,特朗普政府正討論一些措施救市,例如實施新一輪的減稅,但有白宮官員指責,民主黨人和媒體誇大疫情,來損害特朗普總統的連任。

特朗普正設法控制民眾對疫情爆發的憂慮。

特朗普說:「我花費許多時間做統籌,彭斯做得很好,Fauci醫生也做得好,全部人都做得很好,尤其是Alex Azar,我們正密切關注。」

副總統彭斯統籌率領一個專責小組來應對當前的疫情,他說必須確保聯邦機構和州政府,以及市衛生官員有足夠資源,為應對疫情做好準備。

民主黨人就關注到有消息說,白宮將會對那些政府的科研人員封口,因為他們對疫情講真話,以及這些科研人員必須得到白宮批准才可以發表聲明。

也有白宮官員指責媒體誇大疫情的威脅,來損害特朗普的連任。

署理白宮幕僚長Mick Mulvaney說:「媒體每天報假料,因為他們認為這樣可中傷總統,我今天有記者問我,如何平息金融市場震盪?我的方法就是叫人關掉電視24小時。」

面對過去一星期的大跌市,特朗普政府也表達關注,聯儲局主席包維爾發表聲明說,如果新型肺炎疫情嚴重損害經濟,局方可能需要推出新的刺激措施來支撐經濟。

