【KTSF 江良慧報導】

南加州Pasadena一間希臘東正教堂週三晚發生罕見的偷車案。

案中一架失竊的SUV屬於一間殮房,車上有一具放在棺木的遺體,警方之後在社交網站呼籲賊人交還遺體。

一直到週四早上7時半左右,有人報警說在公路上發現該輛SUV,警方到場展開追截,SUV最後失事撞毀車頭。

警員發現遺體仍在車內,並拘捕涉嫌偷車的人,事件引致當地110號公路一度大塞車。

