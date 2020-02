州長紐森稱加州有充裕資源應對新型肺炎疫情（視頻）

【郭柟報導】

全美目前有60宗新型肺炎確診個案,其中有43個撤僑人員,其餘屬於本土感染,新增加確診個案有6例,來自鑽石公主號郵輪的撤僑人員,另外一個病例發生在灣區。

加州州長紐森(Gavin Newsom)週四聯同州府公共衛生部門召開記者會,指出加州現時一共有33人確診,有5人離開了加州,其中24人是徹僑人員,7人出遊時感染,有一人是密切接觸確診人士而感染,還有另外有一宗感染來源不明,有可能是本地人傳人病例。

紐森表示,對抗疫情的首要任務是短期內大量增加更多測試,以及檢測地點,現時全州只有200個測試盒。

他又聲稱,加州有充裕的資源應對疫情,所以暫時不須要進入緊急狀態。

對於該名感染來源不明的女患者,紐森和州府公共衛生部門官員都暫時拒絕透露更多有關患者居住地點資料,不過聲稱已經全面調查該名患者接觸過的人和地方。

紐森說:「昨天的病例是會引起不少關注,但沒有令我和身邊的官員驚訝,我們知道難免會如此,鑑於流行病學和這種病毒的性質。」

另外,紐森又表示,加州有充足的口罩庫存,公共衛生部門認為,一般民眾暫時未須要戴口罩出街,不過灣區一些藥房,最近的N95口罩都已經缺貨。

