華埠商戶指舊金山進入緊急狀態再打擊本土經濟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山雖然沒有確診個案，但市府週二仍然宣布本地進入緊急狀態，有不少小商業認為，此舉會進一步打擊本土經濟，既然來訪的遊客大幅減少，市內一些華人社區組織又如何在抗疫下，繼續推動華埠經濟發展呢？

社區住客聯會數百名長者這一天在華埠繼續舉行春茗，還特別加入教長者洗手的環節，並向每名到場的會員，送上防疫資訊及洗手液。

面對病毒的威脅，如何將感染風險降低的情況下，繼續在華埠擺春茗消費呢？

社區住客聯會主席梁榮浩說：「以往是吃圍餐，用公筷，今天就改變，把食物放飯盒，一人一個飯盒。」

市參事佩斯金（Aaron Peskin）表示，他與市府反映過，華埠很多家庭及長者都住在需要共用廚房及洗手間的散房，如果個別居民需要獨立隔離，希望當局能夠提供適當指引。

佩斯金說：「在未來24小時，大家會見到應急管理局及衛生局，向散房居民公布一個計劃，指示他們應該如何預防新型肺炎病毒的散播。」

因應全球疫情的變化，舊金山市長布里德週二突然宣布本地亦進入緊急狀態。

華埠商戶陳展明（Kevin Chan）說：「（星期一）普洛西過來，特地坐飛機，從華盛頓過來支持我們華埠，我們華人的地方，她行了兩小時，沒有戴口罩，冷靜地走過，為甚麼我們的市長昨日（週二）會講這樣的事出來呢？很可怕，我昨日預計今天會有生意，我可以講，我今天20分鐘在店裡，只有一個人來，我們商家是否要生存呢？」

市參議會主席余鼎昂（Norman Yee）解釋，宣布進入緊急狀態，一切只為了取得更多從聯邦及州府的撥款，為將來可能發生的事做準備，絕對不是想讓大家恐慌。

余鼎昂說：「我們市府其實很負責任，沒有資源，你不能做任何事，如有確診個案，而我們未準備好，後果可能更嚴重，對不對？所以我們要做好預防。」

除了懼怕疫情的傳播外，亦有不少灣區華人報稱，因為疫情而被他人歧視。

舊金山退休法官鄧孟詩（Julie Tang）說：「我住在美國已經50年了，我從來未試過覺得我本人受到那麼多的攻擊，我從未試過，我外出，我不為意，就算打個噴嚏，其他人立即看著我，要遠離我，我從未有感受過，因為我是中國人，這些人將病毒放在我身上。」

因此中華總商會、中華總會館及社區青年中心等組織，將於本星期六下午1時在華埠花園角舉行集會，然後遊行至聯合廣場，呼籲大家同心抗疫，反對任何形式的歧視。

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