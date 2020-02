華埠商戶指舊金山進入緊急狀態再打擊本土經濟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山雖然沒有確診個案,但市府週二仍然宣布本地進入緊急狀態,有不少小商業認為,此舉會進一步打擊本土經濟,既然來訪的遊客大幅減少,市內一些華人社區組織又如何在抗疫下,繼續推動華埠經濟發展呢?

社區住客聯會數百名長者這一天在華埠繼續舉行春茗,還特別加入教長者洗手的環節,並向每名到場的會員,送上防疫資訊及洗手液。

面對病毒的威脅,如何將感染風險降低的情況下,繼續在華埠擺春茗消費呢?

社區住客聯會主席梁榮浩說:「以往是吃圍餐,用公筷,今天就改變,把食物放飯盒,一人一個飯盒。」

市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,他與市府反映過,華埠很多家庭及長者都住在需要共用廚房及洗手間的散房,如果個別居民需要獨立隔離,希望當局能夠提供適當指引。

佩斯金說:「在未來24小時,大家會見到應急管理局及衛生局,向散房居民公布一個計劃,指示他們應該如何預防新型肺炎病毒的散播。」

因應全球疫情的變化,舊金山市長布里德週二突然宣布本地亦進入緊急狀態。

華埠商戶陳展明(Kevin Chan)說:「(星期一)普洛西過來,特地坐飛機,從華盛頓過來支持我們華埠,我們華人的地方,她行了兩小時,沒有戴口罩,冷靜地走過,為甚麼我們的市長昨日(週二)會講這樣的事出來呢?很可怕,我昨日預計今天會有生意,我可以講,我今天20分鐘在店裡,只有一個人來,我們商家是否要生存呢?」

市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)解釋,宣布進入緊急狀態,一切只為了取得更多從聯邦及州府的撥款,為將來可能發生的事做準備,絕對不是想讓大家恐慌。

余鼎昂說:「我們市府其實很負責任,沒有資源,你不能做任何事,如有確診個案,而我們未準備好,後果可能更嚴重,對不對?所以我們要做好預防。」

除了懼怕疫情的傳播外,亦有不少灣區華人報稱,因為疫情而被他人歧視。

舊金山退休法官鄧孟詩(Julie Tang)說:「我住在美國已經50年了,我從來未試過覺得我本人受到那麼多的攻擊,我從未試過,我外出,我不為意,就算打個噴嚏,其他人立即看著我,要遠離我,我從未有感受過,因為我是中國人,這些人將病毒放在我身上。」

因此中華總商會、中華總會館及社區青年中心等組織,將於本星期六下午1時在華埠花園角舉行集會,然後遊行至聯合廣場,呼籲大家同心抗疫,反對任何形式的歧視。

