舊金山警方拘非裔嫌犯 涉襲擊搶劫華裔拾荒長者（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山警方週四逮捕了一名非洲裔嫌犯，他涉及上週六在灣景區襲擊並搶劫一名收集回收廢品的華裔男長者，當局正在追捕另外兩名涉案女嫌犯，於此同時，本地及州府官員連同社區民眾也於週四舉行集會，呼籲社區相互團結，幫助他人遠離暴力。

舊金山灣景區市參事華頌善與市及州府官員、社區人士在事發地點舉行集會，希望社區團結，停止種族不和的現象。

加州民主黨眾議員邱信福（David Chiu）說：「我們必須保證，在片段中看到的不再發生，我們要停止它。」

市長布里德（London Breed）也表示，自己能成為市長，離不開社區的支持和關愛。

布里德說：「他們給了我需要的愛與支持，讓我帶領城市，我的計劃是領導城市，並保證無人被排除，從我們必須要做的事情中。」

警方於週四早上8點15分在嫌犯的住所前，將20歲的灣景區居民Dwayne Grayson逮捕，他有犯罪前科，正在緩刑期間。

舊金山警察局副局長David Lazar說：「（嫌犯）被捕乃因搶劫、虐待長者、仇恨犯罪、違反緩刑，調查仍在繼續，我們正在尋找其他嫌犯，任何事都可能隨時發生。」

當局正在追捕另外兩名女嫌犯，上週六下午5點半左右，68歲的周先生在灣景區Osceola Lane揀回收廢物時，遭嫌犯襲擊頭部，一車的回收廢物被搶走。

在社區人士努力下，以及嫌犯Grayson自己拍攝並在社交媒體分享的視頻，警方於週四將Grayson逮捕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。