舊金山警方拘非裔嫌犯 涉襲擊搶劫華裔拾荒長者（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山警方週四逮捕了一名非洲裔嫌犯,他涉及上週六在灣景區襲擊並搶劫一名收集回收廢品的華裔男長者,當局正在追捕另外兩名涉案女嫌犯,於此同時,本地及州府官員連同社區民眾也於週四舉行集會,呼籲社區相互團結,幫助他人遠離暴力。

舊金山灣景區市參事華頌善與市及州府官員、社區人士在事發地點舉行集會,希望社區團結,停止種族不和的現象。

加州民主黨眾議員邱信福(David Chiu)說:「我們必須保證,在片段中看到的不再發生,我們要停止它。」

市長布里德(London Breed)也表示,自己能成為市長,離不開社區的支持和關愛。

布里德說:「他們給了我需要的愛與支持,讓我帶領城市,我的計劃是領導城市,並保證無人被排除,從我們必須要做的事情中。」

警方於週四早上8點15分在嫌犯的住所前,將20歲的灣景區居民Dwayne Grayson逮捕,他有犯罪前科,正在緩刑期間。

舊金山警察局副局長David Lazar說:「(嫌犯)被捕乃因搶劫、虐待長者、仇恨犯罪、違反緩刑,調查仍在繼續,我們正在尋找其他嫌犯,任何事都可能隨時發生。」

當局正在追捕另外兩名女嫌犯,上週六下午5點半左右,68歲的周先生在灣景區Osceola Lane揀回收廢物時,遭嫌犯襲擊頭部,一車的回收廢物被搶走。

在社區人士努力下,以及嫌犯Grayson自己拍攝並在社交媒體分享的視頻,警方於週四將Grayson逮捕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。