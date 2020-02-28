聯邦衛生部長指未來有更多實驗室可檢測新型冠狀病毒

【KTF 張麗月報導】

聯邦衛生福利部長Alex Azar週四在眾議院作證時表示，目前有40個合資格政府實驗室，已經用來檢測新型冠狀病毒，在未來幾天，還會有多93個實驗室開放使用。

Azar說：「在鑑定病例方面，CDC週四早上檢測3,625個樣本，最少40間公共衛生實驗室，應可使用現經CDC改良的檢測盒，此外最新製成的CDC檢測盒，最快下週一可送去93個實驗室，加上一個私人根據CDC製造的測試盒，可以最快在週五送去同樣的實驗室，現正等FDA放行。」

由於近日在北加州發現一宗疑似社區感染，Azar強調，衛生當局正積極控制疫情，為企圖平息民眾的恐慌，他指出，大部份患者的病癥都屬於溫和，可當作流感去治療。

Azar說：「大部份患者病癥會是溫和，可留在家中，當作流感或嚴重感冒來治療，重要的是我們要糾正正常病人都必須留院隔離的想法。」

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