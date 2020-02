聯邦衛生部長指未來有更多實驗室可檢測新型冠狀病毒

【KTF 張麗月報導】

聯邦衛生福利部長Alex Azar週四在眾議院作證時表示,目前有40個合資格政府實驗室,已經用來檢測新型冠狀病毒,在未來幾天,還會有多93個實驗室開放使用。

Azar說:「在鑑定病例方面,CDC週四早上檢測3,625個樣本,最少40間公共衛生實驗室,應可使用現經CDC改良的檢測盒,此外最新製成的CDC檢測盒,最快下週一可送去93個實驗室,加上一個私人根據CDC製造的測試盒,可以最快在週五送去同樣的實驗室,現正等FDA放行。」

由於近日在北加州發現一宗疑似社區感染,Azar強調,衛生當局正積極控制疫情,為企圖平息民眾的恐慌,他指出,大部份患者的病癥都屬於溫和,可當作流感去治療。

Azar說:「大部份患者病癥會是溫和,可留在家中,當作流感或嚴重感冒來治療,重要的是我們要糾正正常病人都必須留院隔離的想法。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。