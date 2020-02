【KTSF】

網購龍頭Amazon以及大型社交網站Facebook公司表示,大力打擊最近聲稱可以預防或治療新型肺炎的詐騙商品。

Amazon亦都阻止一些用戶推高口罩、消毒液等衛生產品的價格來炒賣,並將大約100萬件相關商品下架。

Facebook都早前表示,會將一些聲稱要刪除那些預防或治療新型肺炎的失實廣告。

