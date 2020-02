華爾街股市出現恐慌性拋售 道指週四再跌逾千點

【KTSF 張麗月報導】

由於市場憂慮新型冠狀病毒爆發拖累全球經濟,而美國也發現首宗社區感染,這些不利消息,令華爾街股市出現恐慌性拋售,主要指數週四大跌超過4%,單在過去這幾天,道瓊斯、Nasdaq和S&P 500都分別累積跌了接近或超過11%,令股市技術上已經進入調整期,紐約期油也繼續跌,每桶跌至46元。

全球股市繼續震盪,美國股市也不例外,主要指數週四再大跌超過4%,道瓊斯週四急挫1,190點,跌破26,000點以下,S&P 500週四跌了137點,跌破3,000點以下,Nasdaq跌得更勁,週四大跌414點。

單在過去這幾天,道指、Nasdaq和S&P 500都分別累積跌了接近或超過11%,令股市技術上已經進入調整期。

美股急跌,主要原因仍然是投資者擔憂,新型冠狀病毒疫情快速蔓延全球是無可避免的事,預計將會衝擊全球經濟,而市場也擔心,疫情可能在美國的社區爆發。

股市本星期節節下挫,是否意味著可以趁低吸納入市呢?華爾街的投資大行高盛(Goldman Sachs)的策略師團隊提醒投資者說,在金融市場動盪期間,現時還未是時候入市,因為新型肺炎疫情爆發,將會抹掉公司今年的盈利增長。

策略師對公司的盈利增長作出悲觀評估,預測今年是沒有增長,因為考慮到中國經濟活動在第一季將會大幅下滑,美國出口商的需求處於低水平,全球供應鏈停頓,美國經濟活動放緩,以及前景不確定因素升高等。

策略師表示,這些預測都是假設肺炎疫情對經濟的短期衝擊,而最壞的情況是,根據歷史,如果美國陷入經濟衰退,S&P 500指數成份股公司的盈利,今年可能大跌13%。

高盛建議投資者挑選一些較穩陣的股票避險,因為傳統上,這些股票在大跌市中仍有不錯的表現。

另一間銀行集團Citi的全球策略師就表示,面對當前由肺炎疫情引發的風險資產拋售,「在事情未有好轉之前,情況可能會變得更壞」。

他們又說,不願意在跌市中買入高風險的資產,況且2月份的經濟數據不大可能完全反映到疫情蔓延對經濟影響的實況。

Citi也提到,如果今次疫情變得全球化,「V-型經濟復甦」可能不會出現,即是說,經濟明顯下滑之後,不會出現快速穩定的經濟復甦。

Citi又說,正等候聯儲局採取行動,去應對今次金融波動。

