華爾街股市出現恐慌性拋售 道指週四再跌逾千點

【KTSF 張麗月報導】

由於市場憂慮新型冠狀病毒爆發拖累全球經濟，而美國也發現首宗社區感染，這些不利消息，令華爾街股市出現恐慌性拋售，主要指數週四大跌超過4%，單在過去這幾天，道瓊斯、Nasdaq和S&P 500都分別累積跌了接近或超過11%，令股市技術上已經進入調整期，紐約期油也繼續跌，每桶跌至46元。

全球股市繼續震盪，美國股市也不例外，主要指數週四再大跌超過4%，道瓊斯週四急挫1,190點，跌破26,000點以下，S&P 500週四跌了137點，跌破3,000點以下，Nasdaq跌得更勁，週四大跌414點。

單在過去這幾天，道指、Nasdaq和S&P 500都分別累積跌了接近或超過11%，令股市技術上已經進入調整期。

美股急跌，主要原因仍然是投資者擔憂，新型冠狀病毒疫情快速蔓延全球是無可避免的事，預計將會衝擊全球經濟，而市場也擔心，疫情可能在美國的社區爆發。

股市本星期節節下挫，是否意味著可以趁低吸納入市呢？華爾街的投資大行高盛（Goldman Sachs）的策略師團隊提醒投資者說，在金融市場動盪期間，現時還未是時候入市，因為新型肺炎疫情爆發，將會抹掉公司今年的盈利增長。

策略師對公司的盈利增長作出悲觀評估，預測今年是沒有增長，因為考慮到中國經濟活動在第一季將會大幅下滑，美國出口商的需求處於低水平，全球供應鏈停頓，美國經濟活動放緩，以及前景不確定因素升高等。

策略師表示，這些預測都是假設肺炎疫情對經濟的短期衝擊，而最壞的情況是，根據歷史，如果美國陷入經濟衰退，S&P 500指數成份股公司的盈利，今年可能大跌13%。

高盛建議投資者挑選一些較穩陣的股票避險，因為傳統上，這些股票在大跌市中仍有不錯的表現。

另一間銀行集團Citi的全球策略師就表示，面對當前由肺炎疫情引發的風險資產拋售，「在事情未有好轉之前，情況可能會變得更壞」。

他們又說，不願意在跌市中買入高風險的資產，況且2月份的經濟數據不大可能完全反映到疫情蔓延對經濟影響的實況。

Citi也提到，如果今次疫情變得全球化，「V-型經濟復甦」可能不會出現，即是說，經濟明顯下滑之後，不會出現快速穩定的經濟復甦。

Citi又說，正等候聯儲局採取行動，去應對今次金融波動。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。